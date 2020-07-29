中关村在线消息：据悉，日本游戏大厂科乐美最近正在进军PC市场，目前科乐美已经推出了三款PC台式整机可供预订，PC整机配置和价格公开，将于今年9月开始发货。







科乐美公司推出三款PC台式整机 配置和价格公布

此PC整机产品线是由科乐美旗下负责街机和电竞方面的科乐美娱乐经营的，根据规格的不同，科乐美的PC整机从18.4万日元约合12265元rmb到33.88万日元约合22584元RMB区间。



科乐美的PC整机代号“Arespear”，分为C300、C700和C700+三个系列，Arespear C300是廉价版本，配置为i5-9400F、GTX1650、8GB DDR4 2666内存和512GB SSD；Arespear C700/C700+的配置为：水冷i7-9700、RTX2070 Super、16GB DDR4 2666内存。

三款PC主机的固态都是相同的512GB M.2 PCIe固态硬盘，但C700/C700+会有额外的1TB机械硬盘。

C700和C700+的区别主要在于外观，后者拥有RGB光效和一个透明机箱，但是价格会贵一些需要22000日元约合1467元RMB，所有主机都采用了华硕Xonar AE独立声卡。【7493311】

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