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    CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，卡特彼勒CAT公布了新款 S62 Pro 耐用型手机，在外观设计、内部规格上都有了较大幅度的升级和调整。

    CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头

    CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头

    CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头
    CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头

    S62 Pro 最吸引人的地方就是配备了热成像摄像头，像素捕捉能力是之前机型的四倍，摄像头模块中安装的FLIR Lepton技术，承诺在-20°C至400°C的范围内，识别热点和冷区的分辨率更高、更清晰。

    S62 Pro 的坚固程度不会令人失望，其通过了 MIL-STD-810H 军用标准，坚固耐用，防尘、防污、防沙的等级达到了IP68，从高达1.8米的钢铁上掉落后可正常使用，在水下1.5米的深度下工作35分钟。

    S62 Pro 还配备了分辨率为 1,080 x 2,160 的 5.7 英寸 LCD 屏幕,正面有一个橡胶外壳和玻璃，高通骁龙660处理器, 6 GB的RAM和128 GB的内部存储, 还可以通过存储卡扩展。

    S62 Pro 背面装备了 1200 万像素的单摄像头，正面为 800 万像素自拍摄像头，内置 4000 mAh 容量电池，支持快充。

    S62 Pro 搭载 Android 10 系统，这款手机提供两年的保修期和三年的软件更新。【7492572】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7492572.html report 888 中关村在线消息：近日据悉，卡特彼勒CAT公布了新款 S62 Pro 耐用型手机，在外观设计、内部规格上都有了较大幅度的升级和调整。CAT公布S62 Pro耐用型手机 配备热成像摄像头S62 Pro 最吸引人的地方就是配备了热成像摄像头，像素捕捉能力是之前机型的四倍，摄像头模块...
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