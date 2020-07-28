花呗部分用户接入央行征信，如何查询是否接入，未来有何影响？

如今的年轻人可能没有信用卡，但一定会有花呗，因为只要拥有支付宝的用户绝大多数都知道或使用过花呗。根据最新报道，花呗部分用户接入央行征信，这意味着有些人想要薅花呗的羊毛，那么将会导致个人在央行的征信系统中留下不光彩的一笔。



花呗部分用户接入央行征信

之前网上有一个梗，说的是“花呗消费完卸载支付宝，不提示就不用还”。其实不仅仅是支付宝花呗，网上各种撸小额贷款的人简直太多了。无论是花呗还是各种小贷其实有一个本质的问题就是不走央行的征信的，也就是说你不还钱，他们虽然也有办法，但不会影响征信。

不同于花呗的消费借款，借呗、京东金条、微粒贷等都是直接可以借现金的，即直接用于提现。以支付宝为例，借呗申请的额度可以直接到账支付宝中的“余额”，也就是可以提现到银行卡取出。这种模式属于小额借贷，是必须要上征信的。



花呗部分用户接入央行征信，芝麻信用分约束力有限

近期支付宝用户也反馈，从6月开始陆续都收到了花呗服务升级的通知，内容显示为：为持续向您提供优质的花呗服务，根据相关法律法规及监管要求，需要确认完成本次升级。其中，征信报送的授权书就在此次升级服务的内容中。

在花呗部分用户接入央行征信之前，如果有花呗逾期的情况，只会对部分功能进行限制，降低用户在支付宝的信用评分。但是信用分这个东西，其实对于个人约束力并不是十分显著。花呗部分用户接入央行征信以后这种情况不会再继续了，已有部分花呗用户接入央行征信。

那么如何知道你的花呗已经介入央行的征信系统了呢？





未接入的用户截图

据悉，在花呗-我的-相关合同及产品说明中查看，如果你的产品协议中有《个人用户信息查询报送授权书》，那么你的信息已经接入征信。如果仅有《花呗服务协议》、《芝麻服务协议》以及产品说明则你的相关信息还没接入征信。

花呗接入央行征信有何影响？

另外关于央行征信这个东西，小编在这里也科普一下。这个就是体现个人信用度的问题，如果您办理过信用卡或者银行贷款，就会有相应的银行来查询你的信用情况，从而决定对你是否发放贷款，以及最终的额度，央行征信是最权威和最重要的参考依据之一。

如果你有过贷款不还或者严重逾期的情况，那么你在央行征信系统中就会被记上一笔，将直接影响将来你各种金融服务以及买房贷款，甚至有可能成为老赖。这个道理大家都很容易理解，但是如果你被查询的次数过多，那么其实对个人征信同样也有影响。



花呗部分用户接入央行征信

因为即使你没有黑记录，那么你在某段时间被查询的次数过多，说明你在四处“借钱”，那么贷款机构将会对你是否有足够的偿还能力，以及你贷款的动机打上一个问号了。业内人士将其称为“花征信”，虽然比黑的略好，但仍属于高危高风险人群了。

最后，无论是支付宝花呗还是各种小贷，希望大家且行且珍惜吧！

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