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    部分花呗用户已接入央行征信 每月上报

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：使用花呗的朋友需要注意一下，经支付宝客服确认，部分花呗用户已接入央行征信，用户花呗还款情况等信息将每月上报央行征信系统。

    花呗部分用户接入央行征信

    据悉，用户可前往“花呗-我的-相关合同及产品说明”查询是否被接入央行征信，如存在《个人用户信息查询报送授权书》，说明已经接入征信，没有则尚未介入。

    以下为《个人用户信息查询报送授权书》的内容：

    因本人办理授权业务的需要，同意被授权人在遵循合法、正当、必要原则的前提下，按照如下方式收集本人的相关信息：

    （1）向中国人民银行金融信用信息基础数据库查询、使用本人的信用信息和信用报告。

    （2）收集在本人申请或使用授权业务过程中及还款期内，向被授权人提交的信息或新产生的信息。

    （3）为了防范风险等合法目的，向合法留存本人信息的其他方[如被授权人的关联公司(定义和范围请参见花呗服务合同的相关约定)]收集或核验与授权业务相关的必要信息，如身份信息、账户信息、交易信息、履约信息等。

    （4）向部分政府机构及公共事业单位、行业组织采集与授权业务相关的必要信息，包括诚信履约情况等。

    （7492151）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：部分花呗用户已接入央行征信 每月上报http://news.zol.com.cn/749/7492151.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7492151.html report 895 中关村在线消息：使用花呗的朋友需要注意一下，经支付宝客服确认，部分花呗用户已接入央行征信，用户花呗还款情况等信息将每月上报央行征信系统。据悉，用户可前往“花呗-我的-相关合同及产品说明”查询是否被接入央行征信，如存在《个人用户信息查询报送授权书》，说明...
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