垃圾分类可谓功在当代利在千秋。可在与现实生活平行的互联网宇宙中，同样也存在着大量的信息垃圾正在阻塞的网络。可怕的是在即将到来的5G时代，移动网络实现百倍增速亦加重信息垃圾产生。信息爆炸或将导致互联网垃圾问题凸显，问题就是机会，未来处理网络垃圾将成为一个新兴的热门赚钱行当。





互联网也应该垃圾分类 未来网上捡破烂最赚钱

互联网应用创造网络垃圾场

有舆论认为，扎克伯格最大的成就是创造了一个互联网垃圾场，他开创了社交网络，让人们把各种垃圾信息分享到互联网上。尽管这样的言论有些过于偏激，但至少可以阐明一个趋势变化：互联网信息发布的主体正在从过去的中心化媒体，演变成全民化的分布式。

随之而来的，身处社交网络的每个人都成为互联网垃圾的制造者。

手机分享造垃圾场

除了各种垃圾广告外，如今我们每个人早已养成一个奇怪的习惯，无论遇到什么新奇的事情首先想到的是发朋友圈。从文字到图片，再到短视频，从电脑到手机，再到智能万物，就好像吃饭喝水一样我们离不开信息的交互，但也在无时不刻地产生各种信息垃圾。

我们每天接受的信息越来越多，其中掺杂的垃圾信息同比放大，如何进行网络垃圾分类迫在眉睫。更不要说各种段子鸡汤，谜语、游戏、搞笑视频传播泛滥了。

服务器就要被撑爆

去年的达沃斯世界经济论坛公布了这样一个数据预测：到2025年，全球每天预计会有463艾字节（EB）的数据产生， 1EB约等于1073,741,824GB，相当于每天产出相当于212,765,957张DVD碟。即使在2020年的今天，每个互联网用户平均每天产生的数据流量高达1.5GB，垃圾增量和5G提速成正比。人与数据交互，仿佛就像呼吸和喝水一样必要且平常。

为什么互联网垃圾阻塞这个说法从没听人提及过，那是因为过去我们每个人产生的数据还不足以撑爆服务器和网络。但是随着信息时代的不断推进，5G网络带来百倍提速，云服务获得广泛应用，边缘计算获取海量信息采集，这就导致我们产生的数据呈现几何倍的增加。当量变堆积形成质变，数据交互量达到足以造成明显的拥堵甚至瘫痪为时已晚。

网络效率降低用户买单

信息垃圾多到出现阻塞，最大的弊端就是降低了网络的传输效率，从而导致你花钱购买的数据带宽缩水了。而反应在运营商端，无疑会极大的浪费存储空间和云端算力，从而徒增大量的运营成本最终转嫁给消费者。此外，大量垃圾数据也会残漏在用户的智能终端，导致运行效率、存储空间，以及续航表现出现明显下滑，最终受坑害的还是我们自己。

垃圾分类可挽回效率

网络效率与信息垃圾的矛盾，其实跟今天频频出现的道路拥堵相同。光纤普及5G提速让我们实现从乡村小路到高速公路的建设，但是我们即将面临的问题是高速公路也将出现拥堵。显然无限制的拓宽道路并不现实，不然发展到6G乃至8G带宽都不够用。我们需要改变的是道路的通行效率，这便是倡导互联网也要施行垃圾分类的重要意义。

垃圾分类问题技术解决

就好像张一鸣利用信息流算法实现精准推送，并创造今日头条和抖音这样的颠覆级应用，互联网垃圾分类的技术问题应该交由技术来解决。数据都是由0和1组成的字节，这便可以让人工智能算法能够更好的透过现象看到数据的本质。随着半导体芯片的算力，数据带宽，以及人工智能基于海量数据的分析，相信可以做出比较逻辑清晰的判断。

当然，人工智能不可能解决所有的问题。在机器判断信息是否为垃圾，是什么样垃圾的同时，也应考虑到信息的背后，其实是像你我一样活生生的人，所以人为情感干预判定必不可少。此外基于人性的考虑，我们不应该强制抹除利用价值较低的信息，而是应该通过强力的压缩技术来进行保存，就好像我们不能剥夺别人说话的权利一样。

垃圾分类孕育商机

有了痛点，便有了商机。开发什么样的技术能够解决因为信息垃圾带来的痛点，开发什么样的算法能够更高效实现互联网垃圾分类，其实这些在未来都是极具商业价值的新机遇。目前大数据领域中已经开始呈现了一些新的技术趋势和思路，比如通过分布式存储机制来提升存储数据的安全性并有效降低成本，很多科技巨头在该领域已经着手研究。

换个角度来看，如果我们能够实现互联网垃圾的判定和分类，那么我们也能甄别出浩瀚数据海洋中的瑰宝，这本身就是极具价值的行为。另外通过对垃圾数据的压缩、提炼、提纯，是否可以变废为宝，类似数据淘金者、数据拾荒者或许在未来都是最赚钱的热门行业，因为在未来科技时代，数据就是今天的石油，就是今天的煤炭，就是今天的黄金。

像交电费一样用云

显然，在数据爆炸的大势所趋下，人们对于云计算和云存储等云端服务的需求将会激增。而提到云服务，人们最先感受到的莫过于苹果的iCloud，以及其他手机品牌商提供的免费云空间。早已被撑爆的5GB免费空间和慢的令人抓狂的传输速度，无疑暴露出一个新痛点：这便是人们与日俱增的对云服务需求，和免费云服务体验越来越差之间的矛盾。

想要解决这个问题不难，收费。可以预见的是，未来人们会像交电费一样购买云服务。迫于垃圾分类的机制出现，未来人人在互联网上都应拥有自己的私有云，云存储的安全性和低成本都将比本地存储更具优势，且更为便利。任何事物都有两面性，互联网垃圾分类亦是如此，人们反对被分类，想要在网上拥有自己的“自留地”，这其实本身也是在孕育巨大的商机。

结束语：

互联网应用顺便建了一个数据池子，就等你去大数据“淘金”了！

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