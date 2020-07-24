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    LG Q92出现在Google Play Console 配备骁龙765

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据外媒消息称，LG Q92 的型号规格已出现在 Google Play Console 上，列表中包括设备的正面渲染图，从渲染图看 Q92 正面将会采用打孔屏，内部为一枚自拍相机。

    LG Q92出现在Google Play Console 配备骁龙765
    LG Q92出现在Google Play Console 配备骁龙765

    从列出的详细信息看出，LG Q92 将搭载高通骁龙 765 芯片组，该移动平台是基于 ARM 的中端 SoC，也是首批集成 5G 调制解调器的芯片组-Snapdragon X5。

    LG Q92的调制解调器支持高达 3.7 / 1.6 Mbps以及 mmWave 和 Sub-6 的速度，该处理器还集成了 Adreno 620 GPU，该机型将搭载 6GB RAM，但目前不能确定这是否属于基本型号。

    LG Q92 的屏幕支持 2400 x 1080 的 FHD+ 分辨率，但屏幕尺寸未知，Q92 预装 Android 10 OS。

    LG 目前尚未正式公布LG Q92任何消息，不过据传 Q92 是 LG Velvet 5G 的入门替代品，如果传言属实，那么可能很快就会看到这款手机的发布和上市。【7490314】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7490314.html report 761 中关村在线消息：今日据外媒消息称，LG Q92 的型号规格已出现在 Google Play Console 上，列表中包括设备的正面渲染图，从渲染图看 Q92 正面将会采用打孔屏，内部为一枚自拍相机。LG Q92出现在Google Play Console 配备骁龙765从列出的详细信息看出，LG Q92 将搭载高通骁...
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