中关村在线消息：近日据悉，Unihertz 推出了 Jelly 系列第二款产品，卖点小巧便携，屏幕从上代的 2.45 英寸增加到了 3 英寸，480*854 像素，326PPI。















3 英寸大的真小屏智能手机 Jelly 2 亮相

Jelly 2 顶部配有一颗 800 万像素前置摄像头，以及听筒，底部是电容式按键，支持双 SIM 卡或者 SIM+Micro SD 和 4G 网络。



Jelly 2 的厚度和一个功能机很相似，有 16.5mm，基本是现在主流手机的两倍，重量为 110 克。

Jelly 2 的背面是竖向排放的 1600 万像素摄像头、闪光灯、后置指，。聚碳酸酯外壳，边缘弧度比较大，圆滚滚的，拿在手里更像一块肥皂。

Jelly 2 的左侧是音量键，右侧是电源和自定义键，可以设置快捷操作，底下有 3.5mm 接口，充电接口在右侧下方，是 Type-C 口。

以上这些参数放在一个主打小巧的机型上还是很别致的，这是 Jelly 2 与其它极简手机的不同之处，像 Palm 的做法是只保留部分功能，开孔和按键做了阉割，系统上也做了优化。

Jelly 2 虽然小巧又便宜，但是它没有砍掉一些基本安卓智能手机应该有的功能。

Jelly 2 系统为Android 10，可以选择手势导航，其配备联发科 Helio P60 芯片，6G+128G 配置，支持蓝牙、NFC，可以当门禁卡和公交卡。

Jelly 2 还弥补了上代续航时间不足的问题，使用 2000mAh 电池，支持 3 英寸屏幕应该是绰绰有余了，其另一个升级是导航系统，支持 GPS、北斗、Glonass，应该是为了户外跑步的需要。

Jelly 2 的众筹价为 129 美元，恐怕只适合那些“真小屏爱好者”，如您感兴趣的话可以当一个修真“手机玩具”玩玩。【7489142】

（文中图片来自互联网）

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