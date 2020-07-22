ChinaJoy期间开发者大会动作游戏专场 巨星云集值得关注

中关村在线消息：今年ChinaJoy作为全球范围内的游戏展独苗自然吸引了很多注意力，对于开发者来说也是一个绝好的机会，在ChinaJoy期间，中国游戏开发者大会（CGDC）也将如期举办，带来动作游戏的专场讨论分享。





据悉，2020中国游戏开发者大会（CGDC）将于7月31日—8月1日在上海浦东嘉里大酒店举办，而且动作游戏专场演讲嘉宾也首次曝光，大神云集，是个学习的好机会。

首先是知名游戏系列《英雄不再》的制作人须田刚一将带来动作游戏开发的创新与小技巧、小招式。育碧中国也会派出多位技术大牛进行技术分享，包括引擎和技术工具的研发工作和对玩法的见解。

来自Moon Studio的主策也将分享银河恶魔城类游戏的开发经验，他们在今年刚刚推出了广受好评的游戏《精灵与萤火意志》。最后还有国内玩家都熟知的游戏开匠人工长君，分享他在《九霄缳神记》开发中的经验探索。

相对于回合制，动作游戏在技术层面有更多的难题需要克服，但也是国内玩家们更喜欢的游戏形式，这一次CGDC能够请来这么多动作游戏大佬分享经验，实在是值得一看。

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