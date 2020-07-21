中关村在线消息：据悉，在今日有网友 @KkatCorgi 在推特上爆料称，RTX 3080 有望较 RTX 2080 Ti 提升 20% 的性能 。











据传RTX3080Ampere独显性能比RTX2080Ti提升20%

之前曾有传闻称，RTX 3080 将基于 Ampere GA102 GPU 核心搭载，与高端 RTX 3080 Ti 独显使用的 GPU 核心相同。



消息人士未提及确切的测试项目，但在 4K 分辨率下，RTX 3080 较 RTX 2080 Ti 有 20% 的性能优势。

简单的说就是，RTX 3080 或较 RTX 2080 性能领先 50%，1440p 分辨率下亦有 40% 的优势。

如果数据属实，这一代的提升将较上一代增加不少，作为参考 RTX 2080 在 4K / 1440p 分辨率下的表现，分别较 GTX 1080 有 40% / 30% 的提升，但代价是RTX 3080 的 TGP 功耗或许也更高320W。

尽管高端芯片可能带来更高的功耗和发热量，但外媒相信这么做有助于提升 500 美元以下细分市场的门槛，包括基于 GA104 核心的 RTX 3070 系列显卡。【7487923】

（文中图片来自互联网）

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