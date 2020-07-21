    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，深兰科技研发的“熊猫智能公交车”正在做开放道路自动驾驶里程测试，该车也是上海进行开放道路测试的首辆无人驾驶公交车。

    红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交
    红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交

    车内高科技“技术方面”，还可以“上车‘刷手’、自动扣费”，车内购物，这些技术，也带来了全新的乘车体验。

    乘车时，熊猫智能公交车“刷手”就能支付，这项支付方式采用了手脉识别生物技术。

    在通过红外光拍摄、采集皮肤以下3毫米处的内部活体特征，再经过精密的算法，匹配和识别手掌部位唯一DNA的生物特征值，从而完成身份认证，与支付软件自动绑定。

    智能客舱还将配备自贩柜，乘客只需“刷手”验证身份，打开柜门，取走商品，柜子里安装的 AI 摄像头可 360 度精确识别商品，选好商品自动扣款，实现购物流程的“无感支付”。

    深蓝科技相关负责人表示，熊猫智能公交正在申请无人驾驶客车载人测试牌照，一旦申请成功，将开放载人试乘。【7487786】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交http://news.zol.com.cn/748/7487786.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7487786.html report 804 中关村在线消息：近日据悉，深兰科技研发的“熊猫智能公交车”正在做开放道路自动驾驶里程测试，该车也是上海进行开放道路测试的首辆无人驾驶公交车。红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交车内高科技“技术方面”，还可以“上车‘刷手’、自动扣费”，车内购物...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品