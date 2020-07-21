中关村在线消息：近日据悉，深兰科技研发的“熊猫智能公交车”正在做开放道路自动驾驶里程测试，该车也是上海进行开放道路测试的首辆无人驾驶公交车。



红外拍摄+皮肤下特征识别新技术 刷手就能坐公交



车内高科技“技术方面”，还可以“上车‘刷手’、自动扣费”，车内购物，这些技术，也带来了全新的乘车体验。

乘车时，熊猫智能公交车“刷手”就能支付，这项支付方式采用了手脉识别生物技术。



在通过红外光拍摄、采集皮肤以下3毫米处的内部活体特征，再经过精密的算法，匹配和识别手掌部位唯一DNA的生物特征值，从而完成身份认证，与支付软件自动绑定。

智能客舱还将配备自贩柜，乘客只需“刷手”验证身份，打开柜门，取走商品，柜子里安装的 AI 摄像头可 360 度精确识别商品，选好商品自动扣款，实现购物流程的“无感支付”。

深蓝科技相关负责人表示，熊猫智能公交正在申请无人驾驶客车载人测试牌照，一旦申请成功，将开放载人试乘。【7487786】

（文中图片来自互联网）

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