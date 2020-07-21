中关村在线消息：今日据国内消息人士数码博主“有没有搞措”@L0vetodream发布的最新推文，苹果或将在近期提出一系列新的硬件产品。



据传苹果或将更新iMac产品线 不久有新品公布

其在推文中写道：“在我的梦里，一些产品已经准备好发货”，博主的自我介绍是“Apple新闻 硬件 产品爱好者 维修技术员”，外媒 MacRumors 也称他的消息非常准确，可信度较高。

之前该推特账号透露了数个和苹果即将推出的软硬件准确细节，包括今年早些时候 iPhone SE 和 iPad Pro 新机型的发布时间、市场名称 macOS Big Sur、watchOS 7 中的洗手功能、iPadOS 14 中的手写转文字功能 Scribble 等等。

现在还不清楚苹果哪些产品可能即将上市，但iMac是一个很有可能的候选者，上个月苹果著名分析师郭明錤称，苹果计划在2020年第三季度，也就是到9月底，更新现有基于英特尔的iMac，然后在今年晚些时候推出采用苹果硅的iMac。【7487777】

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