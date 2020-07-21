中关村在线消息：近日据外媒 Wccftech 消息，苹果近日获批了一项技术专利，描述了一种具备双向无线充电功能的电池背夹。











苹果电池背夹新专利 支持双向无线充电

此前苹果曾经计划推出一款完全没有端口的 iPhone 设备，而配合这项技术专利，能够让电池背夹配合没有端口的 iPhone 进行充电操作。



苹果现有的电池背夹主要是通过 Lightning 端口来为设备进行充电的，如果未来计划推出完全没有端口的 iPhone，那么将不得不对保护套的设计做出一些改变，以提供双向无线充电。

苹果的这项专利是在月初时候获得的，在专利概述中称该电池背夹具有第一和第二线圈，分别位于电池的相对两侧，并具有在第一和第二线圈之间耦合的开关电路。

双线圈将使电池盒能够通过无线充电为自己充电，同时也为设备充电。

在关机状态下，电池背夹会将两个线圈连接起来，这样电流就可以通过第一个线圈传到第二个线圈，从而为设备充电。

这预示着当电池背夹处于开启状态时，设备放在无线充电器上也可以直接充电，电池背夹会先给设备充电，再给自己充电。【7487764】

（文中图片来自互联网）

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