中关村在线消息：近日据悉，TCL在葡萄牙发售了 10 Plus 与 10 SE 两款新智能手机，并继续以“Display Greatness”作为主要营销噱头。







TCL在葡萄牙发售10 Plus和10 SE两款新智能机

据了解，该两款手机均配备了 NXTVISION 显示技术，支持 HDR 和从 SDR 到 HDR 的转换等功能。



TCL 10 Plus手机，其介于今年早些时候发布的 10 Pro 与 10L 机型之间，采用了与后者相同的高通骁龙 665 芯片组。

TCL 10 Plus手机辅以 6 / 8GB RAM + 高达 256GB ROM，内置 4500 mAh 电池，支持 18W 快充与 5W 反向无线充电。

TCL 10 Plus手机还采用了与 TCL 10 Pro 相同的 6.47 英寸 AMOLED 弧面屏为前摄预留居中的开孔，分辨率 FHD+2340×1080。

TCL 10 Plus手机机身背部具有磨砂玻璃后盖，后摄模组也与其类似，其在拍照方面采用了前置 16MP，后置 48MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 深度 + 2MP 微距的组合。

TCL 10 Plus手机现已在葡萄牙上市，起售价6GB RAM + 128GB 机型为 399.99 欧约 3200 RMB，还有 6+64 / 6+256 版本，可选月光蓝或星光银两种配色。

TCL 10 SE手机是一款入门级新品，作为 10 系列产品线中首个使用联发科芯片组（Helio P22 SoC）的机型，其拥有 4GB RAM + 128GB ROM，内置 4000 mAh 电池，支持 15W 快充和有线反向充电。

TCL 10 SE手机在屏幕方面采用了一块 6.52 英寸 @ HD+1600×720 分辨率的 LCD 面板，刘海缺口处的前置摄像头有两个版本，包括面向欧洲市场的 8MP 传感器、以及面向拉美、中东和非洲市场的 13MP 传感器。

TCL 10 SE手机的设计与 TCL 10L 机型很相似，但后置仅为三摄模组，包括 48MP 主摄 + 5MP 超广角 + 2MP 深度传感器。

TCL 10 SE手机现已在葡萄牙上市，售价为 249.99 欧元约 2000 RMB，可选冰银Icy Silver与极夜黑Polar Night配色。

TCL 还计划在年底时候发售 10系列的 5G 机型，并将与沃达丰等运营商合作向葡萄牙市场推送。【7487758】

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