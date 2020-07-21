26个人拥有世界一半财富 其中都有哪些科技大佬

26个人拥有世界一半财富，这一话题瞬间成为全网热议。这句话出自联合国秘书长安东·古特雷斯，他对媒体表示26个人拥有世界一半财富，涉及行业包括矿业、房地产、互联网、奢侈品、通讯等。其中不乏我们熟悉的比尔盖茨、贝佐斯等科技产业大佬。



科技大佬成为财富榜常客

当然，在科技驱动的当代，科技产业的大佬成为富豪榜的常客。比如在 2020 年最新公布的的全球亿万富豪榜中，亚马逊创始人杰夫·贝索斯以 1130 亿美元身家位居榜首，比尔·盖茨居于第二，身家为 980 亿美元。

同时，联合国秘书长安东·古特雷斯还表示，不平等是我们时代的特征之一。地球上数百万人的生活很大程度上直接取决于他们出生的那一刻。

但是也有人对“26个人拥有世界一半财富”的言论持否定态度，而据《联合早报》报道：“古特雷斯口中的26个人拥有世界一半财富，这显然是个常识性错误，或许这段话迎合了某种心理，之后被疯狂转发。”

其实早在“26个人拥有世界一半财富”话题引起关注之前，国际慈善组织乐施会发布研究报告显示， 2019 年，世界上最富有 2153 人的财富超过了最贫穷 46 亿人总和(占全球60%的人口)。

报告指出过去十年中，亿万富翁的数量增加了一倍。报告还列举了其他贫富差距的比较，称世界上 22 位最富有的男人等于非洲所有女人拥有的财富。她们即使从金字塔建造开始每天存下 1 万美元，也只有全球最富 5 人平均资产的五分之一。

报告认为，全球贫富差距正在日益增加，税收政策应做出改变，妇女和女童是从当今经济体系中受益最少的人，她们所做的工作是社会的隐藏引擎，需要政府立法保护。未来十年，让1%最富有的人对其财产支付0.5%的额外税，就等于在其他领域投资1. 17 亿个就业机会。

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