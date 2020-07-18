无版号手游8月起下架 游戏厂商们出路必洗白

就在上周苹果向开发者发出通知，要求在中国区App Store中上架的游戏必须填写版号信息，否则将在8月1日后被强制下架，7月1日开始没有版号的游戏已经无法进行更新，正在黑市手游厂商们必自寻洗白出路。





01 无版号市场会乱成黑市

根据《2019年度中国游戏产业报告》的数据，中国手游市场在2019年的收入达到了近1600亿元，但你很难想象如此庞大的一个行业，也在很大程度上生存在一个灰色地带。出版物（包括游戏）出版发行需要国家的批准文号这是常识，但事实情况是，获得版号的手游数量在整体环境中居然属于少数派。

自2016年以来，主要的Android应用商店已经要求上架游戏必须获得许可证，但在苹果的App Store上这一政策始终未被执行，因此App Store也成为了那些没有获得版号的游戏厂商的“黑市”，并逐渐壮大至今。

在苹果的中国区App Store上，各类手游数量总数达到了22万款，但是实机拥有版号的游戏仅有2万多款，没有版号的比例高达近90%，也正是这样的无版号游戏作为如此巨大市场的基石，这恐怕在任何产业都是难以想象的。而这就是现实。

02 苹果下架将波及海量从业者

苹果的最后通牒在7月31日，但事实上从7月初开始，已经有海量游戏从中国区App Store撤出，数据显示，7月的第一周就已经有超过2500款游戏下架，这些游戏在中国累计收入有3470万美元，总下载量达到了1.334亿次。

正如前文所述，苹果商店中没有版号的游戏数量高达近20万款，如果这些游戏都在8月1日被下架，那么其背后的游戏公司及从业者必将面临最现实的生存考验。

目前来看，受到影响的主体主要是两方，一是在中国区App Store发行的国外游戏，这些游戏也在海外其他市场推出，且中国市场并不算很大，因此此次事件影响有，但并不致命。

另一方就是中国本土的中小型游戏公司，这些公司抗风险能力普遍不高，极易受到政策影响。2018年的游戏版号停审使得当年一大批游戏厂商破产关门，正是苹果App Store的这一“漏洞”让部分无版号厂商苟且存活到现在，这一次的苹果新政策或许将再杀死一批中小游戏厂商。

03 版号申请排队到175年后

或许有人会说，既然有这么严格的政策，那就老老实实申请版号不就好了，但事实情况是现在的版号确实一号难求。先抛开审批过程中的种种要求，就以当前的审批速度，也无法满足市场的需求。

自2018年底游戏版号恢复审批至今，游戏版号获批数一直呈下滑态势，截止到7月，今年只有666款游戏过审，平均每个月95款。以这样的审批速度，要让App Store上20万款没有版号的游戏全部过审，需要2105个月，相当于175年后。

这无疑是在告诉市场，中国现在的游戏太多了，大家去干别的行业吧。转行，还是继续行走在灰色地带，这是摆在中国中小游戏厂商面前的一道考题。

也许已经有人做出了答案，市面上各路套版号、租版号的“黑市”业务已经出现，但明知道这些都会被治理，只是留给人的出路在哪？

04 甘愿被大厂剥削也比死了好

在版号申请上，头部大厂具有天然优势，这必然导致中小游戏厂商为了能够活命而不得不向大厂靠拢，方法包括合作运营、打包出售或是干脆被收购。总之在这样的非对等交易中，大厂必然会是获益的那一方，手握渠道和资源，头部厂商对于中国游戏市场的控制将会因为版权优势再次变得更加实质化，中小厂商面临的必然是进一步地被压榨，垄断托拉斯似乎在所难免。

但被剥削和直接死亡，大部分厂商还是会选择至少留一条命。

05 游戏出口厂商或是希望所在

游戏软件也是软件，游戏软件出口也是软件出口。根据《2019年中国游戏产业报告》，2019年中国自主研发游戏在海外市场收入达到115.9亿美元，增长率21%，远远高于国内增长率。伽马数据研究显示，中国游戏在美、日、韩、英、德等国的流水同比增长率竟然均高于该国的平均市场增速，显然国产手游在海外市场颇受青睐。

事实上，作为全球发展程度最高的手游市场，中国确实培养出了一大批战斗力十足的厂商，中国的手游无论是在研发能力、用户运营、游戏心理学研究等方面都超出海外手游一截，这些厂商都是从尸山血海中杀出来的，出海只要稍微做些本地化工作，就能快速占领市场。

06 总结语

游戏软件即是文化出版物，版号是必然的，但游戏厂商们开发者生存下去也是必须的。

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