中关村在线消息：近日据悉，Sabrent公司推出了8TB容量的Rocket Q 8TB，这是全球首个8TB M.2硬盘。



Sabrent推出首款8TB M.2硬盘

此款M.2硬盘没使用最新的PCIe 4.0，依然走PCIe 3.0 x4总线，支持PCIe 3.1、NVMe 1.3、APST/ASPM/L1.2电源管理、高级损耗均衡、坏块管理、冗余容量。

此款M.2硬盘闪存是QLC的，要不然也不可能做到这么大容量，但很多人担心QLC的速度，此款硬盘使用了SLC缓存技术，而且占到1/4容量，意味着2TB写入之后性能才会下降，大部分情况下不会看到掉速的问题。

PCGamer日前首次测试了这款8TB QLC硬盘，简单来看结果如下：

Rocket Q 8TB还是PCIe 3.0技术的SSD，对比的也主要是自家4TB、三星970 Evo Plus 1TB及PCIe 4.0的Rocket PCIe 2TB硬盘。

PCIe 3.0跟PCIe 4.0硬盘比还是稍逊一筹，但在PCIe 3.0硬盘中，Rocket Q 8TB的性能表现无可挑剔，连续速度略低于标杆三星970 EVO Plus，4K性能还高出一点，可以说是PCIe 3.0硬盘中的王者级别了，性能快到PCIe 3.0极限了。

Rocket Q 8TB在温度上的表现令人惊喜， 负载情况下的温度只有59度，比三星970 EVO Plus低了10度，控制的相当优秀，这样的温度也不会导致SSD主控降频以致于损失性能。

Rocket Q 8TB的总价高达1500美元，约合10482元，比RTX 2080 Ti显卡还贵，但是它是8TB容量，平均下来每GB售价是0.19美元，比三星970 EVO Plus的0.23美元要便宜20%左右了，性价比还是很不错的。

Rocket Q 8TB这款QLC硬盘的表现看来不俗，超大容量及SLC缓存使得掉速门槛很高，PCIe 3.0性能表现优秀，温度控制的非常好，性价比也是令人心动。【7485340】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Sabrent推出首款8TB M.2硬盘http://news.zol.com.cn/748/7485340.html