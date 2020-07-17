特斯拉L5自动驾驶操之过急 马斯克你这次吹得有点狂野

就在前两天，特斯拉股价年内累计涨幅正式突破300%，就连国外网友都彻底沸腾了，他们在推特上热议特斯拉股价要冲向火星了，马斯克只是淡淡的回了一句：“Wild times！”用咱们中国网友能听懂的话来讲，就是一个字：狂野！





特斯拉L5自动驾驶操之过急

然而，比特斯拉股价更狂野的，是马斯克对于L5自动驾驶的豪言壮语。在2020年世界人工智能大会上，马斯克宣称特斯拉有望年内实现L5自动驾驶基本功能开发。但这更像是一次资本炒作，真正的L5自动驾驶还很遥远。

L5自动驾驶意味着什么

所谓L5自动驾驶，指的是SAE国际汽车工程师协会针对汽车自动驾驶分级中的最高等级。当自动驾驶技术达到L5等级时，车辆将完全实现自动化操控。也就是说，在任何情况下都不需要人为参与驾驶，L5自动驾驶技术完全替代了人类驾驶员。



未来高大上的自动驾驶应用场景

或许人们在设定这个封顶的技术等级时，只是把它当成自动驾驶技术的最终理想状态，并没有想要真正去实现它。因为想要实现真正意义上的L5自动驾驶，不仅需要大幅超越当前人类科技极限的前沿技术，同时更要受到社会、法律、人性等诸多层面的挑战。



L5自动驾驶的实现，或许将意味着司机乃至更多的职业逐渐消失，很多商业机构也将因此不复存在；届时人们或许将不再拥有私人汽车，自助出租车呼之即来挥之即去；甚至L5自动驾驶将引发社会生产力关系的重大变革，将我们彻底带入未来的科幻世界。

但现在请你醒醒，现在谈L5自动驾驶颠覆世界还为时尚早呢！

L5自动驾驶很难落地

马斯克之所以被称为“硅谷钢铁侠”，必然有他的过人之处。我们不怀疑他的商业帝国所掌握的技术实力和雄厚财力，也不去评判他宣称的“有望年内实现L5自动驾驶基本功能开发”的豪言壮语，但从完成开发，到商用落地，再到被社会广泛接受，仍有太长的路要走。



特斯拉自动驾驶多次造成伤亡车祸

首先从技术层面看，在实验室里完成开发和实际道路运行是完全不同的概念。实际路况错综复杂变量极大，这就涉及到极为庞大的信息采集量和计算量，即使能够实现亦成本高昂难以量产。加之恶劣天气和突发情况是否会造成传感器失灵，可靠性有待考察。



其次再来看看周边配套情况，自动驾驶对交通标识更为依赖，大量错误、污损的道路标识不仅将对自动驾驶形成一定的障碍，而且想要改变全球的道路标识情况则需要天文数字的财政投入，谁来建设维护都是问题。提到自动驾驶人人欢呼，但到买单时又剩下几人？

实现L5自动驾驶不难，但要保证可靠性并落地应用却是天大的难。

挑战人类法律道德底线

近期一则新闻引起社会关注，某城市推行共享电动车，却被一些出租车司机大肆破坏甚至将车辆丢入河中，没想到出租车公司助纣为虐大量封锁共享电动车。我们在对这个新闻本身感到震惊的同时，也深刻感受到，比技术难题和复杂道路更难征服的，是叵测的人心。



消失殆尽的共享汽车可谓前车之鉴

有人支持便会有人反对，自动驾驶亦然。如果未来有大量自助运行的自动驾驶车辆投放市场使用，那么在无真人司机监管看护的情况下，是否会遭到大肆破坏犹未可知。我想这个问题的答案其实并不复杂，曾经风风火火如今消失殆尽的共享汽车就是答案。



此外，自动驾驶仍存在法律责任界定的问题。我敢断言，马斯克绝对可以把特斯拉的L5自动驾驶技术吹上天，但他绝对不敢说一句：“自动驾驶时出现交通事故一切算我的！”谁来承担L5自动驾驶交通事故的责任，应该由用户去承担这沉重的责任吗？

有些设想是美好的，有些目标是宏大的，但却不是用来实现的。

违背人类科技发展初衷

当很多人在畅享未来科技实现真正L5自动驾驶的美妙场景时，我反而感觉到背后隐隐发凉。如果自动驾驶技术已经发展到了完全可以脱离人类的时候，说明届时的人工智能技术已经达到了完全可以取代人类的层级。这不仅十分危险，完全有违科技发展的初衷。



人工智能机器人觉醒后毁灭人类

科技发展应遵守辅助人类的底线，而绝非取代人类。就好像人类早就掌握了“人造人”的克隆科技，但并不意味着我们需要这么去做。霍金曾不断警告人类不要过度开发人工智能，相信随着人工智能技术智能化程度越来越高，我们被科技反噬的担忧也会越来越重。



很多科幻电影里的场景都成为了现实，那么谁又能保证《终结者》系列不会成真呢？人工智能觉醒最终毁灭人类的故事或许还很遥远，但发生在去年的亚马逊智能助手劝人自杀事件离我们仅有一步之遥。自动驾驶会不会故意撞人，或因为故障撞人，谁能说清。

车是工具，科技也是工具，它们应带来的是便利而非毁灭。

结束语：马斯克吹大了

当马斯克那一句“年内实现L5自动驾驶”的话音未落，德国法院旋即裁定禁止特斯拉宣传自动驾驶，以严谨著称的德国人认为这是一种明显的误导行为。不过在马斯克如此狂野地摇旗呐喊下，特斯拉的股价早已上了天，至于是不是误导其实早已不是那么重要了。



马斯克现在的心情

马斯克：what ever~~

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉L5自动驾驶操之过急 马斯克你这次吹得有点狂野http://news.zol.com.cn/748/7484692.html