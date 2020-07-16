耳机不送充电头也没有 苹果成本瘦身能成功吗

每年的苹果秋季新品发布会，都被果粉们誉为“手机春晚”。然而，近一个月之前，巴克莱银行分析师表示，苹果今年的四款iPhone12产品可能将不再在包装盒内提供EarPods耳机和充电头，只会有一条数据线，用户需要的话则要单独购买。





随后，有消息人士放出了iPhone12的包装盒内嵌物的渲染图，也基本符合了巴克莱银行分析师的观点：苹果今年真的抠门到不再送充电头和耳机了。

苹果家也没有余粮了

这句开玩笑的话对于苹果来说并非虚言。尽管相比其他科技巨头而言，苹果境况已经好上不少。根据数据机构CounterpointResearch 公布的最新报告显示，高端智能手机(出厂价格超过400 美元，非最终售价)在1月至3月期间的销售额下降13%，但苹果却以57%的份额高居榜首，不过大中华区市场份额仍然处于萎缩状态，市场占有率已经从12%下降至7%。

5月份苹果发布了第二季度的财报，最终的结果超出了各位分析师的预期。不过，这些分析师对苹果的财报并没有给出一个积极的姿态。原因很简单，苹果一反常态的没有给出第三季度财报预期。

疫情给苹果的压力需要iPhone扛

与苹果发布财报的时候不同，全球新型冠状病毒并没有得到切实的缓解，美国又爆发了黑人争取种族平权的运动，让新冠疫情出现了第二波高峰，这对于AppleStore在全美恢复营业显然是一个极大的影响。

多重压力之下，苹果需要在节省成本的情况下，让旗下的硬件产品获得最大的利润，iPhone无疑是承担这一任务的最好产品。

分析师们不看好转型服务

过去几年里，外界一直在指出苹果从硬件第一转向服务至上，服务让苹果赚取了巨额的营收。从AppleMusic到AppleTV+，苹果正在摸索出一条成为服务型公司的转型之路。





分析师们却并不看好苹果的转型之路，他们认为苹果无法成为服务型公司的一大主要原因是硬件公司和服务型企业最本质的区别就是经营方式。

如果人们要称苹果为服务公司，那么就应该根据用户增长、收入和每位用户所产生利润这些典型服务指标对其进行评估，更何况苹果已失去公有云市场机会。

外界还是看市场占有率

显然，外界对苹果的评价指标仍然是卖出了多少台硬件产品，占有率似乎是衡量苹果在业界位置的唯一指数，同时，整个市场在无限趋近于饱和，苹果的用户增长正在减速，甚至在掉粉。服务无法吸引用户时，苹果还是需要将目光重新聚焦于硬件。

iPhone包装盒内容大瘦身

令苹果始料未及的是，AirPods成为了他们的明星产品。根据3月份渠道商给出的信息，苹果计划在今年出货AirPods系列产品9000万套。AiPods的成本仅为36美元每套，而他的售价是其成本的5倍以上。





无线耳机身上所具有的高利润，让苹果有着充分的理由进一步扩大AirPods的用户群，iPhone不再标配EarPods也就顺理成章了。与此同时，苹果还计划在今年推出廉价版AirPodsPro。在收获了巨额利润之后，苹果希望借助降价进一步扩大用户群，不再标配耳机是一个合理的手段。

充电头也是如此。传言出现之后，苹果也曾“放风”目的是为了消费者可以重复利用已有充电头，并实现环保。不过，越来越多传闻都在指向苹果将会抛弃5V1A的充电头，现在把充电头剥离出整机包装似乎也是在验证这样的传闻。

用户需要完整体验

从苹果自身角度来看，拿掉EarPods耳机和充电头对苹果的营收可以带来巨大的帮助，但从行业发展角度来看，这样的做法显然不可取。

对于一个购入手机的新用户，完整体验对其来说是必需的。如果今后iPhone的耳机和充电头均需要用户再次付费，并形成一定的行业风气，新用户的体验自然遭到了破坏，对整个手机行业均会造成不利的影响。

结语

苹果不再送耳机和充电器也许是环保所需。但是用户的心理是从不嫌送的多，一旦少了就吐槽。

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