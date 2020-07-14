英国《经济学人》：美团拼多多领跑中国“数字经济”热潮

中关村在线消息：7月11日，全球发行量最大的时政杂志之一英国《经济学人》，发表文章《美团点评和拼多多展现了激动人心的“数字中国”》。

文章结合互联网行业分析了中国蓬勃发展的数字经济，并指出，作为数字经济热潮的代表，美团和拼多多已经发展成为行业的领跑者，得到了国际资本市场的高度认可。今年以来，美团和拼多多股价的上涨，体现了国际资本市场对于“数字中国”前景的一致看好。





《参考消息》以《“数字中国”热潮助新兴企业崛起》为题，翻译并转载了《经济学人》的该篇文章。





《经济学人》指出，中国繁荣的数字经济催生了数以千计的初创企业。创立超过20年的“BAT”是中国互联网首批巨头公司，但“BAT”的标签已经无法覆盖中国数字经济大潮，后来者们一直在努力重塑中国的网络空间。

包括滴滴出行、字节跳动等非上市公司，估值已经分别达到600亿美元和1000亿美元。而在国际资本市场上，最引人关注的则是美团点评和拼多多。

《经济学人》指出，美团和拼多多有很多共同点，最早都是从优惠折扣起家，美团为消费者提供电影票和休闲健身中心等娱乐优惠，拼多多则以更低的价格提供从食物苹果到苹果电子产品等各种各样的商品。两家公司都于2018年上市，目前的市值均超过了1000亿美元。

在这轮数字经济的创新中，中国新兴的互联网企业们正持续提升商品和服务的生产与流通效率，并带动农业、制造业等多个行业实现了共同发展。《经济学人》提到的拼多多以更低的价格提供从食物苹果到苹果电子产品等各种各样的商品，背后是对于传统农产品流通体系的重塑。





拼多多通过“拼”模式有效聚集海量需求，推动流通侧实现“云端”集约化流通，并且逐步推进农业生化环节的智能化、数字化迭代，从而有效带动农户增产增收，推动产业下沉。2019年，拼多多农（副）产品成交额达1364亿元，在短时间内发展成为中国最大的农产品上行平台。

《经济学人》表示，今年以来，拼多多和美团的股价持续上涨，体现了国际资本市场对于“数字中国”前景的一致看好。

目前，美团刚刚开始盈利，而拼多多因为持续加大“百亿补贴”的用户投资力度，依旧保持亏损状态。尽管这些新兴公司已经拥有广泛的用户基础和社会影响力，但一直没有尝试扩大营收和利润规模。《经济学人》认为，“只有美团和拼多多能像腾讯和阿里巴巴那样始终如一地获得丰厚利润时，才会成为新的BAT”。

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