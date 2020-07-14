中关村在线消息：近日据悉，中国游戏网站VJGamer泄露了有关乐高即将与任天堂合作发布经典游戏机NES的积木的消息，乐高现在已经承认了这一泄露事件，并对NES套装进行了简单的预告。



















乐高与任天堂联手合作推出NES积木主题套装亮相

网上也同时出现了可能是乐高官方授权的任天堂娱乐系统复制品的图片，泄露的信息得知该套装最快将于下个月推出到零售市场。



据消息人士称，乐高NES将于8月1日推出，售价229.99欧元其他地区售价待定，包含2646个部件，供客户以乐高积木的形式重现任天堂80年代的游戏系统。

该套装卖点是任天堂著名NES游戏机的复制品，同时还有它的控制器、超级马里奥兄弟的游戏卡匣，甚至还有一个复古电视，上面正运行着超级玛丽游戏。

该产品显然也兼容最近发布的乐高马里奥套装，这预示着乐高公司与任天堂正式合作的开始。

现在还无法确认任天堂和乐高打算何时正式公布这款产品，虽然附带的照片让它看起来非常真实，随着8月1日这个发布日期的浮出水面，肯定过不了多久就会有具体的消息公布。【7483012】

（文中图片来自互联网）

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