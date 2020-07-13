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    HMD将推出诺基亚2.4手机 配备八核Helio P22处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，HMD可能会在短时间内推出诺基亚2.4，它是诺基亚2.3的下一代产品，这款智能手机将采用八核Mediatek Helio P22处理器，该机代号为“Wolverine金刚狼”。

    HMD将推出诺基亚2.4手机 配备八核Helio P22处理器
    HMD将推出诺基亚2.4手机 配备八核Helio P22处理器

    目前确切的推出日期仍未知，但因该款智能手机以HMD Global Wolverine的身份出现在Geekbench上，预计其推出时间并不会太久。

    该手机处理器信息为ARM MT6762V/WB，属于Helio P22系列处理器，对比诺基亚2.3上的四核Helio A22处理器，八核Helio P22处理器被认为比前者是提升了1.97倍。

    关于这款设备的更多细节目前还不清楚，但可以看出HMD试图为其入门级产品带来更强大的处理能力。

    近期诺基亚在美国推出了诺基亚CX系列智能手机，算是诺基亚智能手机中比较便宜的系列机型。【7482113】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：HMD将推出诺基亚2.4手机 配备八核Helio P22处理器http://news.zol.com.cn/748/7482113.html

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