中关村在线消息：近日据最新消息得知，苹果之前自研的ARM架构Mac处理器将采用台积电5nm制程工艺，预计该款SoC成本将低于100美元。



苹果研发的Mac桌面处理器亮相：预计成本低于100美元

Apple Silicon采用5nm工艺打造，12核心配置，由8个Firestorm高性能核心和4个Icestorm能效核心组成。

从之前A12Z macOS 11的苹果开发机来看，基于Rosetta 2编译运行的它，在Geekbench 5 OpenCL图形性能上就连克AMD锐龙5 4500U和Intel i7-1065G7等竞品。

搭载AMD锐龙5 4500U的是惠普Envy x360变形本，搭载i7-1065G7的是微软Surface Book 3，借助Rosetta 2还存在性能损失，A12Z也不像在iPad Pro上那样被全面优化。

苹果自研Arm处理器已有多年时间，在iPhone、iPad上获得了巨大成功，对于笔记本来说，由于内部空间、功耗限制要远小于iPhone和iPad，苹果也确实有可能凭借自研的Apple Silicon再获成功。【7482039】

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