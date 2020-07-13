早报：三星Note20或调低价格 Pixel再出中端机

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昨天晚间，比亚迪新能源轿车上市，现场也出现了特别的一幕。

比亚迪汉正式上市 王传福与余承东同框





昨天晚间，比亚迪新能源旗舰轿车汉正式上市，在发布会上，比亚迪总裁王传福与华为消费者业务 CEO 余承东也罕见同框，为新产品 “带货”。比亚迪汉搭载了华为的 HiCar 系统，比亚迪汉也是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。



此前，一加已经确定将会推出新机，现在又有一款新机的跑分流出。



传一加新机跑分流出 搭载骁龙690 5G芯片





近日，知名数码博主放出了一张疑似一加新机的跑分截图，并表示该机搭载的是刚发布不久的骁龙690处理器。该机单核成绩609，多核成绩1728，运行Android 10系统，内部型号为一加BE2028。此外，该机由于搭载骁龙690芯片，那么也意味着将支持5G网络。

LG最近的发布新机频率出乎人们意料，近期他们又要有一款新机公开。



传LG新机K31信息流出 未来几周公布





LG已经推出了大量的K系列手机，这些价格较为实惠的手机为预算有限的用户提供了更多的选择。根据最新的消息显示，LG的下一款中端智能手机预计将在未来几周内发布。这款名为LG K31的设备最近在Google Play Console中被发现，基于曝光的规格，它应该是一款入门级机型。

谷歌的Pixel手机一直不温不火，现在他们要推出更廉价的机型了。



最便宜的Pixel手机要出了 搭载骁龙617





近日一款代号为“Google Scarlet”的谷歌Pixel智能手机已经出现在跑分站Geekbench 上。信息显示，谷歌Scarlet采用了骁龙617处理器，这将使其成为有史以来处理能力最低的 Pixel智能手机。在截图中，可以看到谷歌Scarlet的名字和处理器，在另一张截图中则显示为谷歌Pixel 2。

8月三星Note20即将公布，韩国媒体现在也传出了更多信息。



韩媒曝光三星Note20更多信息 价格低于Note10





近日韩国媒体Naver的最新报道显示，三星可能会以低于 Galaxy Note 10 的价格推出 Galaxy Note 20 系列，此次降价被认为是为了应对新冠病毒大流行下的预期需求降低。一些业内人士认为，Galaxy Note 20的上市价格将为120万韩元 (约6996元)起，略低于 Galaxy Note 10的125万韩元 (约合7288元)的上市价格。

后高考经济是近几天的热门话题，拼多多也分享了一些数据。



拼多多发布后高考经济数据 数码产品销量攀升





近日，拼多多发布 “后高考经济”消费数据显示，考试结束后，平台手机、电脑等数码产品迅速升温，短途旅游、视频网站 VIP 会员等度假休闲产品单日订单量突破 10 万，00 后拼团人数急剧攀升。7 月 9 日高考结束首日，平台数码产品销量较前一天上涨超过 210%，其中，手机、电脑、智能手环 / 手表、游戏机和耳机位列产品销量排行榜的前五位。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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