疫情导致全球电脑销量暴增 难道是最后的疯狂

近日IDC、Gartner两大数据调研机构发布2020年第二季度全球PC出货量报告，均指出二季度全球PC出货量出现逆势增长，其中IDC预测实际出货量超7200万台增幅高达11%，为近年来最大涨幅。但这只是受到突发疫情的应激反应，对于早已高度饱和的PC市场不存在持续高速增长的逻辑，具体理由如下：



销量增长难以持续

疫情刺激增长已结束

在面对这份成绩喜人的第二季度全球PC出货量报告时，相信很多人的第一反应便是“疫情”。其实无论从任何角度分析，疫情都是导致全球PC出货量增长的首要原因。尤其是在今年的第二季度，正是疫情最为严重的阶段，很多人被迫在家办公。

而随着全球尤其是中国境内的疫情得到了有效控制，社会逐渐恢复原有的生产生活秩序，人们对于新购电脑的需求已经不再。尽管疫情肆虐时人们设想的现代化云办公场景是多么美好，但当日子回归往常时，设想终归不是刚需，增长后回归疫情之前的换代速度。

电脑换代频率比手机低

如果我问你：你的手机时什么时候更换的，你可能会很快想到，无非也就是一两年前；但是如果我问你，你家里的电脑已经多少年没有换过了，你可能要回忆很久，久到你已经记不清了。相对手机而言，电脑早已经成了昨日黄花，五年乃至十年仍在服役的不在少数。

早已十分成熟的PC市场其实并不存在大幅波动的基础，而疫情就是那个导致波动的外力干扰。在某种程度上而言，因为疫情而增加的出货量增幅其实更是对未来销量的透支。当很多人买了新电脑之后，其结果无外乎他们至少在三五年内不会再更新电脑。

需求饱和使用率减半

电脑性能饱和论最早可以追溯到20年前，争论至今仍没有明确的结论。然而就在这20年当中，PC市场虽然发展十分缓慢，甚至被很多用户称为“挤牙膏”，但因为存量市场足够庞大，因此仍被世人所关注。或许从某种角度来看，真正饱和的不是性能，而是需求。

在专业应用领域，其实对性能的需求甚至还存在着严重瓶颈。但是对于一般家用和普通办公用途来讲，类似那些处理文档PPT，玩个游戏看个片，最多剪辑个小视频的简单需求早已被充分满足，况且手机同样胜任且随身。如今PC使用时间减半，甚至大部分时间在吃灰。

场景单一存在感低

家用PC的存在感和利用率越来越低，而导致这一现象的最主要因素就是手机的功能越来越强大，占用你的时间也越来越多。手机游戏、手机视频、手机拍照、手机后期……手机不仅完全胜任了通讯和娱乐的功能，甚至更在蚕食部分商用和办公的需求。

当越来越多的应用场景被手机所取代，我们对于PC的需求除了那些高性能的计算之外，我想最难以割舍的就是那个实体的大键盘了。前者属于专业应用范畴不具备广泛性，而后者则直接定义了PC应用场景单一的弊病，况且变形手机正在兴起，键盘最终不是问题。

手机配置追上电脑

如果十年前我们抛出这样的观点一定被人所质疑，但今天苹果和高通正在做的就是这样一件事情。高通此前发布应用于PC平台的移动芯，不仅可以满足一般应用场景，而且具备出色的5G连接和超强续航。苹果抛弃intel自研ARM处理器，也是用在Mac电脑上。

如今手机8GB运存已成标配，16GB超大运存也成为现实，加之移动芯片能耗比方面的先天优势，完全可以取代5年前电脑。之所以会出现这样的趋势，关键在于人们不断被饱和的需求与能耗比不断高速增长的移动芯终于产生了交集，手机替代普通电脑也是迟早的事情。

结束语

或许在这些新趋势的推动下，未来手机和电脑会合二为一，或者催生出新的形态和物种，总之一切皆有可能。只是在这样的趋势下，再去谈传统PC市场的重新崛起和持续大幅增长，这显然是不太可能的事情。过于传统的PC形态，最终应是被革命的角色。

而从经济和消费的角度来看，疫情所带来的负面影响还在持续发酵，后疫情时代的考验才刚开始。疫情对电脑销量的短暂刺激和透支难以为继，加之民众消费能力下降更会压抑采购电脑需求。不得不说，下半年电脑厂商好日子一去不复返了。

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