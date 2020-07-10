中关村在线消息：北京时间7月10日消息，今天中午12时17分的时候，我国在酒泉卫星发射中心组织实施快舟十一号运载火箭首次飞行任务。不过，火箭飞行最终出现异常，此次发射失利。随后，bilibili方面对此事进行了回应。



B站回应快舟十一号首飞失利 发射计划不会停止

bilibili视频卫星方面表示，尽管快舟十一号首飞失败，但是哔哩哔哩视频卫星”的发射计划不会停止，他们将再次发射卫星，不过时间将另行通知。

6月1日的时候，B站正式对外宣布，他们在儿童节当天送出了一份大礼，哔哩哔哩视频卫星即将于6月下旬在酒泉卫星发射中心发射。

根据官方介绍，哔哩哔哩视频卫星是一颗多功能遥感视频卫星，具有高精度三维立体成像功能，可实现高分辨对地遥感观测，捕捉夜晚城市微光，观测地球极光变化，还能对月球等空间天体进行观测。

今后，哔哩哔哩视频卫星将会拍摄海量遥感视频、图片，同时还将进一步的更新科普内容。B站希望覆盖科技、人文、历史、地球、公益、教育等多个领域，用卫星航拍整个地球。

（本文图片来自互联网）

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