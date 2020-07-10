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    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，知名消息人士 Evan Blass (@evleaks)发布推文，展示了一加 Nord 的内部演示照片。

    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh
    一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

    他推文中写道：“这张照片据称是 Nord 线上培训的演示文稿，表明的内容和目前已曝光的基本相符。”

    根据演示文稿上照片显示的信息，整理的一加 Nord 的规格参数：

    高通骁龙 765G 5G

    8GB

    128GB/256GB

    6.44英寸 Full HD+（1080*2400），像素密度 408 ppi，长宽比 20：9， AG Corning Gorilla Glass， 90Hz Fluid AMOLED

    4115mAh，30T Warp快充

    3200 万像素 f/2.45，800 万像素 f/2.45 FOV 105 度

    4800 万索尼 IMX 586 f/1.75 OIS + EIS

    超广角 800 万，FOV 119

    Depth Sensor 500 万 f/2.4

    微距镜头 200 万 f/2.4

    面部识别和屏下指纹识别

    Blue Marble, Grey Onyx, Grey Ash.

    NFC, Bluetooth 5.1, 5G, WIFI 2×2 MIMO

    Linear Motor Vibration, CINE Aspect Ratio video

    【7481005】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAhhttp://news.zol.com.cn/748/7481005.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7481005.html report 793 中关村在线消息：今日据悉，知名消息人士 Evan Blass (@evleaks)发布推文，展示了一加 Nord 的内部演示照片。一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh他推文中写道：“这张照片据称是 Nord 线上培训的演示文稿，表明的内容和目前已曝光的基本相符。”根据演...
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