中关村在线消息：今日据悉，知名消息人士 Evan Blass (@evleaks)发布推文，展示了一加 Nord 的内部演示照片。















一加Nord内部文稿：6.44吋90Hz流体屏+骁龙765G+4115mAh

他推文中写道：“这张照片据称是 Nord 线上培训的演示文稿，表明的内容和目前已曝光的基本相符。”



根据演示文稿上照片显示的信息，整理的一加 Nord 的规格参数：

高通骁龙 765G 5G

8GB

128GB/256GB

6.44英寸 Full HD+（1080*2400），像素密度 408 ppi，长宽比 20：9， AG Corning Gorilla Glass， 90Hz Fluid AMOLED

4115mAh，30T Warp快充

3200 万像素 f/2.45，800 万像素 f/2.45 FOV 105 度

4800 万索尼 IMX 586 f/1.75 OIS + EIS

超广角 800 万，FOV 119

Depth Sensor 500 万 f/2.4

微距镜头 200 万 f/2.4

面部识别和屏下指纹识别

Blue Marble, Grey Onyx, Grey Ash.

NFC, Bluetooth 5.1, 5G, WIFI 2×2 MIMO

Linear Motor Vibration, CINE Aspect Ratio video

【7481005】

（文中图片来自互联网）

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