中关村在线消息：近日据悉，罗马尼亚零售网站抢先曝光了OnePlus Nord 这款智能实惠型新手机的更多细节和价格。







国外零售网站曝光了OnePlus Nord的更多规格和价格

根据EvoMag 网站截图显示，一加将在欧洲市场推出两个版本的 OnePlus Nord 机型，分别是拥有 8GB RAM + 128GB ROM 的版本将以 2229.99 列伊约 3650 RMB的价格销售，还有就是12GB RAM + 256GB ROM的 版本则是以2754.99 列伊约 4509 RMB的价格销售。



一加官方已经在社交媒体上展开了多次营销预热，此前被称作 OnePlus 8 Lite 或 OnePlus Z 的该机，最终将以 OnePlus Nord 的名义销售。

从目前了解的信息得知，OnePlus Nord 选用了高通骁龙 765G 5G 芯片组，目标是将售价压低到 500 美元约3500 RMB以下。

之前还有一份报告称，新机售价或低至 299 美元约2098 RMB，对于一款配置与谷歌 Pixel 5 同级的设备来说，这价格真是令人印象深刻。

意大利科技博客 Android World 已经在罗马尼亚电子商务网站 EvoMag 上找到了 OnePlus Nord 的产品页面，可知蓝色 8+128 版本在欧洲市场的含税起步价为 2229.99 RON约 520 美元 / 3650 RMB。

据 BGR 的预测，499 美元的定价，可能对美国市场更有意义。即便没有 299 美元约2098 RMB，但也较 699 美元约4900 RMB的 Pixel 5 预期售价要给力得多。

OnePlus Nord 有 12GB RAM + 256GB ROM 的高配版本，EvoMag 网站上列出的价格为 2754.99 RON约 640 美元 / 4500 RMB。

预测 OnePlus Nord 将采用 6.55 英寸 @ 2400×1800 分辨率的 OLED 前摄打孔屏，后置 64MP + 16MP + 2MP 三摄，支持 5G 连接、双 SIM 卡、Wi-Fi 5 + 蓝牙 5.0，电池容量 4300 mAh 。【7479260】

（文中图片来自互联网）

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