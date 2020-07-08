中关村在线消息：北京时间7月8日消息，据日本经济新闻报道，苹果今年即将推出的全新手机系列iPhone12即将全面转向OLED屏幕，因此他们也需要大量的OLED屏幕代工。受到这一消息的影响，日本JDI显示股价随即大涨。



传iPhone12系列全面支持OLED JDI股价随即大涨

此前《日本经济新闻》还曾经提到，尽管之前今年新款iPhone手机已经开始进行生产，不过从他们得到的信息来看，5G版iPhone的生产将会推迟1-2个月。支持5G毫米波的iPhone 12版本的实际出货量预计只有1500万至2000万部，较年初预期的3000万至4000万部缩水了约50%。

按照已知爆料，今年秋季的iPhone 12系列将提供四款机型，包括iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus6.1英寸、iPhone 12 Pro6.1英寸、iPhone 12 Pro Max6.7英寸。

其中，6.7英寸版本是最强型号，iPhone 12全系支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器，能效大幅提高。

两款iPhone 12系列配备后置双摄，LCD屏幕，铝合金厚边框；而两款iPhone 12 Pro系列则搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪，OLED屏幕，不锈钢中框，且边框更窄。

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