中关村在线消息：近日有消息称，Redmi 正在开发一款由联发科天玑1000+ 驱动的 5G 智能手机，在过去的一段时间，这款手机的配置曾多次变动。



Redmi K30 Ultra亮相：或配备天玑1000+芯片

近日有网友在最新的 MIUI 12 beta 版中发现了一款名为“Redmi K30 Ultra”的新设备，该设备可能会搭载天玑1000+ 芯片。

目前，除 Redmi 10X/10X Pro 外，几乎所有由小米和 Redmi 推出的 5G 手机均搭载高通芯片组，据说 Redmi 的下一款联发科 5G 手机将搭载天玑1000+（Plus）。

联发科的天玑1000 系列 SoC 包含三个版本-天玑1000，天玑1000L 和天玑1000+。

代号为“cezanne”的“Redmi K30 Ultra”可能是第一部搭载天玑1000 系列芯片组的 Redmi 智能手机。

据@数码闲聊站爆料，MIUI 12 代码还揭示了这款手机将配备 6400 万的主摄和弹出式的自拍相机。

即将面世的 Redmi 天玑1000+ 智能手机将配备 120Hz 的 AMOLED 屏，支持屏幕指纹传感器，4500 mAh 电池和 33W 快速充电。

据他的表示，这款手机可能会在 7 月发布。【7477603】

（文中图片来自互联网）

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