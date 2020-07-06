早报：Intel i9-10850K曝光 Pixel 3a/XL光速停产

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条新处理器的新闻。

Intel i9-10850K曝光 疑似10900K缩水版





酷睿i9-10850K近日被发现在GeekBench 4测试数据库中出现，该芯片为10核心20线程、2.5MB二级缓存、20MB三级缓存、3.6GHz基准频率、5.2GHz最高加速频率。

从参数来看，有理由认为这是i9-10900K的一个缩水版本，基准、加速频率都降低了100MHz，多核心跑分低了5%，可能会是当下旗舰的一个高性价比版本。

下面是两条手机新闻。

传苹果向台积电下单8000万块A14芯片





据外媒报道，苹果向台积电下单了8000万块A14芯片，而且全都是在2020年交付的，这或许将没吃掉台积电5nm的很大部分产能，另一部分产能则将提供给华为。

分析称，这8000万块A14芯片可能并不完全是为iPhone 12准备的，之前传出iPad Pro和自研芯片Mac都将用到5nm芯片。

去年工信部就说过今年要加快推进5G独立组网，现在新消息来了。

太快了 谷歌宣布Pixel 3a/XL停产





谷歌近日宣布，Pixel 3a和Pixel 3a XL这两款机型已经正式停产，Google Store也已经处理完库存，目前还有一些第三方零售商还在销售，售完为止。

Pixel 3a和Pixel 3a XL是在去年I/O大会上发布的产品，距今只有一年的时间，而今年的I/O大会却没有推出新品来迭代，这意味着谷歌今年的手机将出现断档。

又有公司被同名公司坑了。

小米金融喊冤：非法吸收存款的不是我们





针对近来山东小米金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款一事，小米金融官方发布声明，“山东小米金融服务外包有限公司”与小米金融没有任何关系。

小米金融甚至放出了判决书，显示北京市海淀区法院判决“山东小米金融服务外包有限公司”商标侵权，并向小米科技有限责任公司赔偿经济损失及维权合理开支人民币100万元整。

哈工大成立计算学部 培育国之栋梁





哈尔滨工业大学昨日在线举行大会，正式成立计算学部，据悉计算学部下设计算机科学与技术学院、国家示范性软件学院、网络空间安全学院，并囊括了威海、深圳校区的计算机学院。

据介绍，哈工大计算学部以“培育国之栋梁、打造国之重器”为使命，主要将在人才培养、科学研究、师资队伍、管理模式、服务地方等五个方面下功夫。

最后来看一条游戏新闻。

《热血无赖》改编电影或开拍 主演甄子丹





从功夫影星甄子丹的微博来看，动作游戏《热血无赖》的改编电影将要开拍了。这是一部以香港卧底警察对抗犯罪为背景的游戏，人称“香港GTA”，其中主角沈威的原型就是甄子丹。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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