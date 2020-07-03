中关村在线消息：近日据LG公司首席执行官Kwon Bong-seok透露，LG将推出一款采用可卷式屏幕的智能手机，这是一种新的外形设计，可以在需要时将显示屏横向延伸，有业内人士称，LG平泽工厂已经开始生产可卷式屏幕智能手机的原型机。



LG将在21年初公布可卷显示屏智能手机 代号为Project B

据知情人士爆料，这款未命名的可卷式智能手机显示屏据说将由京东方制造，LG负责监督生产阶段。与可折叠显示屏相比，可卷式屏幕生产难度并不一定会很大。

可折叠显示屏的折叠部分，需要承受连续的弯曲压力，而且这种压力是在小范围内施加的，可卷式智能手机显示屏需要扩展，缓解了部分压力，因此可以预期可卷式智能手机显示屏寿命将得到改善。

此前，在2019年发现的一份商标申请表明，LG希望生产具有可卷式显示屏的智能手机，而不是可折叠显示屏。

LG很可能瞄准了一个全新的利基市场，这个利基市场希望能够吸引客户，并随着时间的推移增加用户群。

但是，定价的问题会让潜在客户望而却步，以Galaxy Fold的1980美元价格为例，如果LG盯上了同样的价格区间，可能对其智能手机业务没有丝毫帮助。

虽然该公司CEO曾表示，2021年初上市是目标时间表，但大多数商用产品在之前都要经过三到四次试产，一次试产大约生产一千到两千台，根据产品的质量，它可能会更早或更晚到达市场。

假设CES 2021或MWC 2021没有被取消，可以期待LG及其高管会出现在这些活动中，提供更多关于可卷式显示屏智能手机的信息。【7476402】

（文中图片来自互联网）

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