中关村在线消息：近日，据国外媒体消息，在当地时间周三微软发布Windows10操作系统的全新开始菜单，全新设计将弱化其中动态磁贴的重要性。







微软发布Windows 10全新开始菜单 并增添纯色背景

微软在一篇博客文章中解释道：“我们用一种更流畅的简化设计更新开始菜单，去掉了应用程序列表中logo后面的纯色背景，并为程序图标应用了部分透明化的统一背景。”



减少开始菜单中平铺图标界面的颜色会有些许简化，让用户更容易浏览经常会使用的应用程序。

这虽然是一个微妙的设计调整，但确实使开始菜单看起来不再那么乱，并避免了许多块状图标是同一种蓝色。

除了对开始菜单进行更新之外，最新版本的Windows 10系统还对Alt-Tab界面做了一些大的改动。

微软解释道：“从今天开始，所有在Microsoft Edge浏览器中打开的选项卡都将显示在Alt-Tab界面中，而不再仅仅是每个浏览器窗口中的活动选项卡。”

老用户可能会不太习惯这个变化，但好在微软允许用户切换回经典的Alt-Tab体验。

微软此前曾尝试对Windows 10操作系统的Alt-Tab体验进行更改，当时公司计划为每个应用程序添加选项卡。

当微软在今年晚些时候对Windows 10操作系统进行重要更新时，有关Alt-Tab体验的变化势必会引来很多用户反馈。

微软还在新版Windows 10操作系统中做了一些小改动，默认任务栏的外观也将更加个性化，Xbox Live用户可以添加Xbox应用程序，Android用户可以将“你的手机”固定在其中。

通知窗口右上角会有一个“X”，让用户可以快速关闭。微软还在改进Windows 10中的设置功能。

用户通常点击“设置”会转向控制面板页面的系统分类，而现在将会引向设置中的“关于”页面。

这预示着用户能更容易找到所需要的控制面板系统功能，微软承诺：“将会有更多的改进，使’设置’选项更接近控制面板。”【7475533】

（文中图片来自互联网）

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