中关村在线消息：近日据悉，三星的折叠屏智能手机Galaxy Z Flip 国行 5G 版本已被工信部给曝光。







Galaxy Z Flip 5G国行版获认证 配备骁龙865+芯片组

XDA-Developers 指出，在抵达工信部电信设备认证中心TENAA之前，该机已先拿到蓝牙联盟SIG的认证。



通过这次计划中的更新，预计三星将为第二款 Galaxy Z Flip 翻盖式折叠屏智能机带来更强劲的内部构造、更快的 5G 网络连接、以及相机规格的细微提升。

该手机 CPU 的运行主频为 3.09GHz 。鉴于骁龙 865 的时钟频率仅为 2.84GHz，这预示着 Galaxy Z Flip 5G 版本或采用频率更高的骁龙 865+ SoC 。

与之前尚未证实的报道相符，消息人士称骁龙 865+ 会作为该机更新的一部分，存储组合依然是 8GB RAM + 256GB ROM，但网站图像暗示还有一种新的深灰配色。

认证信息称 Galaxy Z Flip 5G 版本或采用后置 12MP + 10MP 的双摄组合，初代 4G 机型为双 12MP 传感器。【7475500】

（文中图片来自互联网）

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