学信网修改学历查询方式？官方回应了

中关村在线消息：针对近日网上热议的学信网查学历需要先输入毕业院校一事，学信网进行了回应，称这是2019年5月实施的一项正常技术优化工作。





学信网在声明中表示，系统升级后，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。这是为了进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户。

不过如果输入不了院校名称，也可以通过人工审核身份证件，进行本人学籍学历信息的查询。

以下为官方声明：

根据广大用户要求和网络安全管理部门建议，2019年5月，为进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户，我们对信息查询安全机制进行了升级，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。如输入不了院校名称，通过人工审核身份证件（工作日９：00-17：00；客服电话010-67410388）也可查询本人学籍学历信息。此次升级为2019年5月实施的一项正常技术优化工作。

近期，我们将继续进行技术优化调整，全面推广实人验证，既方便学生使用，也确保学生个人信息安全。优化后我们将在网站及时公布。

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