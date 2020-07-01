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    学信网修改学历查询方式？官方回应了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：针对近日网上热议的学信网查学历需要先输入毕业院校一事，学信网进行了回应，称这是2019年5月实施的一项正常技术优化工作。

    学信网官方回应修改学历查询：去年安全机制升级，将全面推广实人验证

    学信网在声明中表示，系统升级后，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。这是为了进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户。

    不过如果输入不了院校名称，也可以通过人工审核身份证件，进行本人学籍学历信息的查询。

    以下为官方声明：

    根据广大用户要求和网络安全管理部门建议，2019年5月，为进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户，我们对信息查询安全机制进行了升级，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。如输入不了院校名称，通过人工审核身份证件（工作日９：00-17：00；客服电话010-67410388）也可查询本人学籍学历信息。此次升级为2019年5月实施的一项正常技术优化工作。

    近期，我们将继续进行技术优化调整，全面推广实人验证，既方便学生使用，也确保学生个人信息安全。优化后我们将在网站及时公布。

    （7474694）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：学信网修改学历查询方式？官方回应了http://news.zol.com.cn/747/7474694.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7474694.html report 1013 中关村在线消息：针对近日网上热议的学信网查学历需要先输入毕业院校一事，学信网进行了回应，称这是2019年5月实施的一项正常技术优化工作。学信网在声明中表示，系统升级后，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息...
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