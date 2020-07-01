中关村在线消息：近日据悉，Parrot 公司展示了新款 Anafi USA 无人机，特点是能够在一分钟内部署就绪，续航 32 分钟、支持雨中飞行。



Parrot推出Anafi USA无人机 32倍变焦+热成像功能

功能方面，其配备了支持 32 倍变焦 @ 4K HDR 视频录制的前置防抖三摄、辅以热成像功能，但重量仅 500g约1.1 磅。

但高达 7000 美元的售价，显然它更侧重于商用领域，比如应急搜救、基础设施检查、以及军事等用途。

尽管最初涉入了消费级无人机市场，但这家欧洲无人机制造商显然也希望 Anafi 作为一个商用无人机平台，比如去年推出的 Anafi Thermal 。

结合两个 21MP 的摄像头和 Flir 热成像仪，Anafi USA 允许操作者看到 5 公里约3.1 英里外的物体。

该机通过了 IP53 认证，意味着它能够在多雨多尘的条件下飞行，以及支持 512 位的 AES-XTS 算法，能够将所有匿名飞行和离线数据加密存储在机载的 SD 卡上。

Anafi USA 通过 WPA2 加密的 Wi-Fi 网络实现信号传输，且会对所有固件更新进行数字签名验证，充分考虑到了欧盟《通用数据保护条例》GDPR的合规性要求。

该机还兼容 Pix4D 制图软件，并支持广泛的专营应用和服务，比如 Survae、DroneLogbook、Kittyhawk、Dronesense and Planck AeroSystems 。

Parrot 表示，Anafi USA 无人机将于 7 月 27 日开放预购，并于 8 月登陆零售渠道比如 Drone Nerds 和 RMUS 等经销商。【7474470】

（文中图片来自互联网）

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