中关村在线消息：据悉，截止到6月30日24时，中国联通将全面停止所有公用电话类服务，包括校园蓝卡、普通值守公话、其他IC卡等公话，这预示着陪伴我们近几十年的公用电话将成为历史。



公用电话将退出历史舞台 5月注册量已缩到个位数

企查查数据显示，我国目前仍有在业存续的公用电话相关企业超过3.14万家，但全行业近十年来平均每年注册量下跌22%，至今年5月份已萎缩至个位数。

公用电话是上世纪90年代初期从国外引进的一种公用通信设备，插入IC卡后拔打电话，曾在一定程度上解决了人们打电话难的问题，特别是在校园里，IC卡、校园卡曾经成为学生的必备品，因此也曾一度有十分广阔的市场。

企查查显示，目前我国公用电话服务相关企业经营范围关键词为“公用电话”的相关企业共有12.45万家，其中，在业、存续的企业超过3.14万家，占所有相关企业的25.2%。

按地区分布来看，企查查数据显示，广东、新疆两地以绝对多的公用电话服务相关企业数量占据了第一、第二名，其中广东省内共有3.3万家公用电话企业，占全国所有公用电话企业数量的27.26%。

从公用电话服务领域相关企业注册资本来看，绝大多数企业的注册资本在100万以内，占所有相关企业数量的99%。

企查查截取了2010-2019年公用电话服务领域相关企业新注册变化数据，发现自2010年后，公用电话产业便出现颓势。十年来一直呈现断崖式下跌，平均每年的企业新增注册量下降22%。

近半年来，公用电话领域企业新注册量持续走低，受疫情影响，曾一度出现停滞情况，待3月份疫情稍有缓和后，相关企业的新注册量在短暂反弹后又迅速回落，到5月已降至个位数。

在互联网、移动手机高度普及的今天，大量从事公用电话服务的企业面临转型升级，地方也积极做出转变。

为了有效利用分布在上海市区的公用电话亭，上海公用电话亭顶部将加装5G小微基站，变身成为5G公用电话亭。

这样不仅可以解决5G基站建在楼顶后存在信号覆盖盲区的问题，还能让公用电话亭具备共享充电、座椅休闲等全新功能。【7473847】

（文中图片来自互联网）

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