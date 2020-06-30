印度禁用59款中国APP 海外抖音TikTok位居首位

根据印度当地多家媒体报道，印度信息技术部昨夜突然宣布“印度禁用59款中国APP”，其中海外抖音TikTok位居首位，如茄子快传、快手、微信、UC等国内人们应用无一幸免。给官方给出的理由是“出于国家安全的考虑”，目前此事件引起全球范围关注。



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此次印度禁用59款中国APP封杀面相当广泛，既包括微博、微信等社交平台，也包括许多在印度大热的短视频类、直播类、美颜类、游戏类、电商类、音乐类及新闻聚合类App。BAT旗下均有多款App上榜，很多APP看似并不熟悉，但背后却是中国公司和中国团队。

具体来看，印度禁用59款中国APP名单如下：



印度禁用59款中国APP

《印度快报》报道称，印度信息技术部在声明中援引印度信息技术法案第六十九条第一款，称这些应用“损害印度的主权和完整，损害国家安全和公共秩序”。印度禁用59款中国APP的声明还提到这些应用存在安全问题。“与此同时，人们在与数据安全和保护13亿印度人的隐私有关的各个方面上也有令人担忧的问题。”

附印度通告全文翻译：



《政府禁止59款对印度主权和完整、国防、国家安全和公共秩序有害的手机应用》

发布日期：2020年6月29日晚上8:47，发布人：PIB Delhi

印度信息技术部，根据《信息技术法案》第69A条阅读与信息技术的相关规定，结合《信息技术（阻止公众获取信息的程序和保障措施）规则》相关规定，针对紧急威胁的性质，决定59款应用程序，因为根据现有信息，它们从事的活动有损印度的主权和完整性、国防、国家安全和公共秩序。

在过去几年里，印度已经成为IT技术进步和数字领域的领先创新者。

与此同时，数据安全和保护13亿印度人隐私的问题引发了人们的强烈担忧。最近有人注意到，这种关切也对印度的主权和安全构成威胁。印度信息技术部收到了来自各种渠道的投诉，包括几份关于滥用安卓和iOS平台上的一些移动应用程序的报告，这些应用程序以未经授权的方式窃取并秘密地将用户数据传输到印度境外的服务器上。这些数据的汇编、对印度国家安全和国防有敌意要素的挖掘和分析，最终影响到印度的主权和完整，是一个非常深刻和紧迫的问题，需要采取紧急措施。

印度内政部网络犯罪协调中心也发出了详尽的建议，建议阻止这些恶意应用。该部还收到了许多来自公民的声明，表达了他们对某些应用程序操作中数据安全和隐私风险的担忧。此外，电脑紧急应变小组（CERT-IN）亦收到许多市民就影响公共秩序的数据安全及隐私侵犯问题提出的多份意见。同样，印度议会内外的各种公众代表也表达了类似的两党关切。在公共场合，人们强烈要求对损害印度主权和公民隐私的应用程序采取严厉措施。

基于这些和最近收到的可靠消息，这些应用对印度的主权和完整构成威胁，印度政府决定禁止在移动和非移动互联网设备使用某些应用。这些应用程序已列在附件中。

此举将保护印度移动和互联网用户的利益。这一决定是为确保印度网络安全和主权而采取的有针对性的措施。

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