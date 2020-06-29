飞利浦耳机怎么样？知乎大佬的回答把我笑喷了

如果您是一个音频领域的新手，那么一定会对飞利浦旗下的音频产品产生这样的疑问：飞利浦耳机怎么样？其实这个问题很难一句话概括，因为任何一个品牌都有高中低端的产品，而且品牌的调性也大不相同，让我们来看看知乎大佬是如何评价的。



飞利浦经典型号SHP9500

清瑞：某天下班在路上捡过一条飞利浦的耳机，具体不知道什么型号，应该很垃圾。和身上带的一条gr09对比了一下，试听加州旅馆，声场真的太宽广了，相比下，我手里的gr09就是个废。后来我又买了条索尼n3ap，声场还是干不过我捡的飞利浦。



柚子味的蔷薇：提到这个牌子，人们最先想到的就是剃须刀，但其实飞利浦耳机中也有很多不错的，从产品体验上来说还不错，我觉得很大一部分原因是因为整个企业文化是严谨的是注重细节的，整个工匠精神的体现和牌子所带给人的信任，是驱使我买他的耳机的重要因素。

匿名用户：祖传低音效果，总体风格大部分比较适合古典器乐，走高性价比路线，耳机中的AMD，专业水平不会比一线大牌差，但是价格会便宜很多。



飞利浦耳机

怎么样，相信看了以上这些知乎大佬的总结，您已经对飞利浦耳机有了一个导致的印象。如果将这些大佬的回复进行总结的话，那么我们其实可以总结出几个重点关键词，他们分别是：



大品牌，性价比，音质不错，外观时尚。

其实这些词大致已经为我们描绘出飞利浦耳机的调性，因为飞利浦品牌的知名度，让飞利浦耳机也更容易被玩家所接受，但也正式因为飞利浦在家电领域的知名度，让很多玩家误以为飞利浦在音频领域似乎不够专注？



Fidelio S3

其实这是对飞利浦音频产品的最大误解，您可曾知道，飞利浦对于定义音乐终端产品的贡献可以追溯到上世纪20年代，对于“好声音”的追求一直延续了近一个世纪。飞利浦Fidelio系列耳机，更可谓经典传承的HiFi旗舰的代表。



总体来看，我们可以将其最大的特色归结为：原音调教、品质设计，以及极致材质这三大方面，接下来就让我们逐步了解飞利浦Fidelio S3的独特魅力。

怎么样，相信通过几天的这篇介绍，您对飞利浦耳机是不是有了更深入的了解呢？

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