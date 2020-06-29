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    郭明錤：10.8英寸iPad下半年发布 8.5英寸Mini在明年

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，知名苹果分析师郭明錤在今日一份研究报告中表示，苹果计划在2020年下半年推出新款10.8英寸iPad，随后在2021年上半年推出新款8.5英寸iPad。

    郭明錤：10.8英寸iPad下半年发布 8.5英寸Mini在明年
    郭明錤：10.8英寸iPad下半年发布， 8.5英寸Mini在明年

    郭没有说明10.8英寸的iPad机型是现有10.2英寸iPad的新版本还是10.5英寸iPad Air的新版本，但他之前曾表示，8.5英寸的机型将肯定是新款iPad mini。

    苹果上一次更新iPad mini是在2019年3月，当时引入了A12 Bionic芯片，升级了前置摄像头，并支持原有的Apple Pencil。

    郭预测苹果将在这两款iPad的包装盒中各包含一个新的20W电源适配器，这在本周早些时候泄露的照片中可以看到。

    郭还预测20W电源适配器将作为一个可选配件提供，这意味着iPhone 12机型将不会在包装盒中包含充电器，EarPods预计也不会出现在盒子里。【7473007】

    （文中图片来自互联网）

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