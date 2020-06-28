中关村在线消息：北京时间6月28日消息，索尼近期的热门大作《最后生还者2》已经售出了400万份，玩家们也希望这款游戏能够推出一些扩展内容。昨天这款游戏创意总监Neil Druckmann在接受采访时表示，《最后生还者2》没有推出DLC计划。



最后生还者2不会推出DLC 多人模式还在制作

Neil表示，尽管之前第一部的时候曾经推出过DLC，不过目前《最后生还者2》还没有“任何DLC计划”。同时，Neil在采访中也谈到了多人模式的话题，他表示顽皮狗将会用更多时间来制作游戏。

本月发售的最具话题性的游戏作品莫过于《最后的生还者2》。这款作品一经上市，随即引起了玩家们的广泛讨论。PSN数据抓取网站Gamstat 公布的数据显示，截止6月21日，《最后的生还者2》3天时间玩家人数总计达到350万人。

Gamstat的数据显示，韩国是《最后的生还者2》最受欢迎的国家，超出第二名爱尔兰将近一倍。不过，玩家分享最多的地区还是北美，美国分享次数最多。

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