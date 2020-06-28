微软官宣将永久关闭实体零售店 还会线上支持

中关村在线消息：据悉，在美国时间周五，微软宣布将永久关闭其83家Microsoft Store实体零售店。



微软官宣将永久关闭实体店

未来，微软将专注于其在线商店Microsoft.com，用户可以在那里获得支持、销售和培训等等事务。

微软表示，其零售团队成员将在网站上继续为用户提供帮助，而不是实体零售店。微软发言人还向媒体透露，所有零售店员工都将有机会继续留在微软。

因受新冠疫情影响，从今年三月底微软就停止了所有线下零售店的运营，至今还未开业，但如今彻底要关闭了。

有分析认为，电商等线上平台对零售业务冲击，线下门店被替代是大趋势，在新冠肺炎疫情的冲击下，微软加速了这一进程，将永久关闭全球多数Microsoft Store线下实体店。

上周微软还表示，公司“重新开设微软零售商店相对谨慎，会监测全球数据，听取公共健康和安全专家的意见，并跟踪当地政府的限制措施”。

在当时微软拒绝提供任何零售商店何时可能重新开业的最新消息。

由于许多微软零售商店都设在大型购物中心，持续关店并没有显得不寻常。在美国一些州，为了避免疫情反弹，正采取谨慎方式来逐步恢复零售业务，但大多数购物中心仍处于关闭状态。

这次门店的关闭，对市值1.5万亿美元超人民币10万亿元的微软产生一定费用。



微软表示，关闭实体店将“导致约4.5亿美元（约合人民币31.8亿元）的税前费用，相当于每股0.05美元”，这笔费用将记录在截至6月30日的季度内。

微软表示：“这笔费用主要包括资产冲销和减值。”【7472165】

（文中图片来自互联网）

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