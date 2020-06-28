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    三星在8月发售三款旗舰手机：Note20将配骁龙865

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据韩媒消息，三星将从8月开始连发三款旗舰机，分别是8月份的Galaxy Note 20系列、9月份的Galaxy Fold 2以及10月份的Galaxy S20 Pen Edition。

    三星在8月发售三款旗舰手机：Note20将配骁龙865

    三星在8月发售三款旗舰手机：Note20将配骁龙865
    三星在8月发售三款旗舰手机：Note20将配骁龙865

    据了解，Fold 2的屏幕比前一代更大，至于S20 Pen Edition并非加强，而是S20的廉价版，某种意义上属于S20 Lite，虽然带有手写笔，但功能无法和Note系列媲美。

    关于Note20，有国内爆料人给出的Note20 Ultra参数是，6.9英寸120Hz 2K屏，骁龙865处理器（3.1GHz），最大16GB RAM，UFS 3.1闪存，108MP像素主摄，辅以1200万像素广角、1300万像素长焦和激光对焦。

    4000万像素前置摄像头，超声波指纹，双扬声器，5G网络，4500mAh电池45瓦快充，国内价格9999元。

    准备入手的朋友，还请关注我们的后续报道。【7472136】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7472136.html report 686 中关村在线消息：近日据韩媒消息，三星将从8月开始连发三款旗舰机，分别是8月份的Galaxy Note 20系列、9月份的Galaxy Fold 2以及10月份的Galaxy S20 Pen Edition。三星在8月发售三款旗舰手机：Note20将配骁龙865据了解，Fold 2的屏幕比前一代更大，至于S20 Pen Edition并...
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