中关村在线消息：近日据悉，荷兰T-Mobile官网率先公布了iPhone 12的全系名称，相关页面信息显示，四款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，这也是运营商官方渠道首次泄露iPhone 12的型号名称。



iPhone 12系列在荷兰T-Mobile官网现身 价格和型号泄露

iPhone 12机身是在iPhone 8和iPhone SE 2代之间，iPhone 12 Max是则iPhone 11的升级版，12 Pro系列是11 Pro系列升级版。

之前消息称，5.4英寸的iPhone 12为入门款，屏幕比如今的iPhone 11更小，后置双摄而且由于采用了全面屏设计，其机身会比4.7英寸的iPhone SE更为紧凑。

之前曝光的机模看，iPhone 12明显的变化就是边框回归直边类似于iPhone 4，电源键位置做了下移，并且电源键变得更长了。

iPhone 12将继续使用以前的方形摄像头模块，两部iPhone 12系列将配备后置双摄像头，而两部iPhone 12 Pro系列将配备后部三摄+ LiDAR激光雷达扫描仪。

最新消息称，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两款高端型号将首次配备120Hz高刷新率屏幕，从而提供更流畅的屏幕体验。

iPhone 12有望649美元起售，最高售价1099美元，比iPhone 11更加便宜，入手门槛进一步降低。【7472045】

（文中图片来自互联网）

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