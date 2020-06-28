去哪升级显卡驱动最靠谱，千万别用驱动精灵，这些方法才稳

显卡驱动，可能是对于一台电脑而言，唯一需要频繁升级的驱动程序了。目前绝大多数电脑硬件的驱动程序都可以通过Windows 10系统升级获得，而唯独显卡驱动是需要手动认真升级的，无论您是台式机用户还是笔记本用户都需要知道这一点，不然可能真的会出大问题！



显卡驱动升级不容忽视

以笔者前段时间的亲身经历为例，笔者很久不玩游戏了，显卡驱动也是Windows 10系统升级自己下载的某个不知道是什么的版本。因为平时不玩游戏所以还算相安无事，但是因为前阵重温了一下《生化危机2：重制版》，结果显卡风扇嗷嗷叫，贴图和渲染也出现了问题。

结果笔者只是重新再NVIDIA官网下载了一个最新的驱动程序，没想到一切的问题迎刃而解，而且游戏的运行流畅度也获得了非常直观的提升，万万没想到一个驱动程序就有如此之大的差别，以后还真是不敢小瞧了。那么问题来了，去哪升级显卡驱动最靠谱呢？

N/A官方网站：

首先，我们可以到NVIDIA或者AMD的官方网站去获得最新版本、最权威的驱动程序下载，这可能是我们普通用户可以获得显卡程序最便利和可靠的途径了。NVIDIA或者AMD的官方网站不仅更新的十分及时，而且完全不必担心被动什么手脚，可放心下载。



NVIDIA显卡驱动程序更新页面

以NVIDIA官方网站为例，我们可以很直观的在其官网找到“驱动下载”选项。点击进去，就可以根据自身显卡的系列、型号，以及所适配的操作系统版本，来进行选择下载了。不过这里需要您知道您所用显卡的明确核心名称，比如RTX 2060。

如果您实在是不清楚的话，也可以通过“自动驱动程序更新”来安装软件进行驱动升级，这样做其实反而比较麻烦，也会安装多余的软件或者控件，笔者本身是并不推荐的。另外AMD核心的显卡也是类似的升级模式，这里便不再一一赘述了。

显卡品牌官网：

我们除了可以到NVIDIA或者AMD的官方网站去获得最新版本的显卡驱动程序之外，其实还可以到相应品牌的官方网站去下载。相比较NVIDIA或者AMD的官方网站，具体显卡品牌官网的驱动版本虽然可能不是最新，但却是通过实际测试的较为适用的版本。



iGame网站提供完备的技术支持

除此之外，如果您想获得显卡其他方面的资料或者应用程序，那么无疑到显卡品牌官网去下载是更佳的途径。比如我们在iGame网站输入显卡型号，就可以进入相应产品的主页，并且在技术支持选项里，可以看到除显卡驱动之外，还有BIOS、说明书可以下载。



虽然不同品牌都是采用的NVIDIA或者AMD的核心，但是具体的调教还是自己品牌更懂自己品牌的产品，因此到显卡相应的品牌官网下载驱动，也是一个十分不错的选择。另外比如显卡监控软件，一键超频，灯光控制等程序，也只能在显卡官网获得。

整机品牌官网：

如果您使用的是品牌整机或者是笔记本电脑的话，那么除了可以在NVIDIA或者AMD的官方网站去获得最新版本的驱动程序。但是这类用户其实绝大多数都不太精通电脑，甚至很多人都说不清自己的显卡具体是什么型号，推荐这类用户还是直接上整机官网。



品牌整机的驱动程序升级界面

比如在戴尔的网站，我们就可以通过“Supportassist”这个程序来自动获取硬件的驱动程序升级信息，我们只需一键点击就可以获得最新的驱动升级服务，实在是非常便利。这种升级方式非常适合对电脑硬件不熟悉和操作流程不熟悉的用户，简单且可靠。

但是这类驱动和显卡品牌官网的驱动类似，往往都不是最新的驱动程序，但一般都是经过品牌商工程师测试过没有问题的版本，因此更新的频率可能会先对滞后一些，不太适合那些急需通过最新驱动程序来解决问题或获得最佳性能的用户。

驱动助手需谨慎：

至于某些专门的驱动程序网站，其实现在已经非常不适合找驱动程序了，界面和过程非常不友好。至于一些驱动助手类的软件，虽然可以一键安装驱动的软件，其实小编更加是不推荐，懂得人自然懂，这些软件几乎跟流氓软件无疑，稍不留意全家桶给你装上了！



各种驱动助手千万要小心了

出于安全的考虑，笔者更推荐到NVIDIA或者AMD的官网，以及相应显卡或整机品牌的官网去下载最新版本的驱动程序。相比较之下，NVIDIA或者AMD的官网通用性最好，而且驱动版本最新，而显卡品牌官网的驱动和应用程序最全，整机品牌官网比较便捷和稳。

以上就是一些关于驱动程序更新的经验分享，希望对您有帮助。

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