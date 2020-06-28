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    什么是耳机的听诊器效应，我们该如何克服它？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    朋友最近升级了一款不错的入耳式耳塞，本以为可以满怀欣喜地享受一番了，没想到最终还是被听诊器效应打败了。那么什么是耳机的听诊器效应，我们又该如何杜绝呢？今天小编就和大家好好聊一下这个话题。

    什么是听诊器效应？

    如果您佩戴过听诊器的话一定会有所感触，无论是听诊头还是管路触碰到物体都会有令人十分不愉悦的沙沙声，声音很大也很不舒服，这就是听诊器效应。

    而在耳机当中这种现象其实也比较常见，令很多玩家十分苦恼。而对于入耳式耳机来讲，因为跟耳道结合更紧密，线材更加硬一些，因此听诊器效应更为突出。

    什么是耳机的听诊器效应，我们该如何克服它？
    什么是耳机的听诊器效应

    百度百科给出的科学解释：

    听诊器效应是由于耳塞线或者单元处受外界碰撞或者空气摩擦，会产生的振动，通过耳塞线直接传递到耳道内而产生的噪声，因为类似医生戴着听诊器听到声音而得名。

    它是如何产生的呢？

    这时候很多使用原厂耳机的朋友可能会跳出来，听诊器效应影响真的这么大么？这其实就很说明问题了，一般手机的原厂耳机都是耳塞式，而且线材一般都很软，因此听诊器效应是很微弱的，但其音质表现也确实令人不敢恭维。

    什么是耳机的听诊器效应，我们该如何克服它？
    越是好线材越硬越容易出现听诊器效应

    而在那些相对高端的入耳式耳机来讲，因为它们密闭隔音很好，音质好，也不会漏音的特性，外加上通常好的线材都会比较硬，能更好地保护里面的铜线芯，这就导致了它们的听诊器效应会比较突出了。

    所以您get到重点了吗，入耳式+硬线材，是导致听诊器效应的重要因素。

    那么该如何避免呢？

    既然我们找到了问题的根源以及作用的原理，那么自然就很容易找到解决的办法了。因为引发听诊器效应的是线材的锅，那我们想办法固定线材就好了。比如使用耳挂或者佩戴线夹，或者人为地缩短耳机线材的长度（打结），让它更紧绷一些。

    什么是耳机的听诊器效应，我们该如何克服它？
    耳机正确的佩戴方式

    这些办法其实都是通过物理手段来改善线材的摆动，从而减少听诊器效应。另外我们还可以通过走背线的方式来固定线材，当然你的耳机线要足够长才行。背后走线，这样也有助于缓解听诊效应，而且还不容易拉扯到线材。

    另外，记忆海绵耳套，也就是俗称的“C套”不仅可以提供舒适的佩戴和更加的听感，而且对于改善听诊器效应也很有帮助。但是长期佩戴这种耳套总有一种耳朵被塞满的感觉，透气性上表现不好，而且长时间佩戴容易藏污纳垢滋生细菌。

    有没有更有效的解决方式呢？尤其是对于经常跑步运动的人士来讲，很长的线材真的是一种不和谐的存在。其实对于这样的需求，我们完全更建议您选配一副支持蓝牙真无线耳机。没有了线材的舒服，自然一切更加顺畅，而且现在蓝牙耳机真心不贵，你值得拥有。

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