神了！iOS 13特技被深圳厂商攻破

苹果在iOS 13系统上增加了音频共享功能，可以用两副AirPods同时连接一台iOS设备，并且听到的是同一个音频，这样两个人同时看电影或者听音乐就更加方便了。

近日，有一深圳厂商成功破解了苹果的这一音频共享功能，可以让非AirPods的TWS耳机连接iPhone也能实现音频共享功能。下面一起来了解一下吧。

苹果的音频共享功能可以同时连接两副AirPods或者Powerbeats，两副耳机可同步调节音量或者单独调节。

iOS 13系统可以同时连接两副蓝牙耳机，但非苹果的耳机产品不能开启音频共享功能。

即便是市面上较新版本的白牌AirPods，也不支持此功能。

深圳厂商破解音频共享功能的视频演示：

https://v.qq.com/x/page/r3104w06hu2.html

连接实拍图，非AirPods也能开启音频共享功能。

据说此次破解了苹果的这一音频共享功能是一家来自深圳叫做美恩微的公司，可以实现非AirPods蓝牙耳机的音频共享功能，两副耳机的音量可单独调节，与AirPods一样。

并且，这个方案还实现了左右耳精准电量显示功能，在负一屏可以查看到。

该破解方案整机功耗仅为8.9μA，电池容量320毫安，整机待机长达24个月以上。

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