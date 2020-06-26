钱包撑得住吗？Steam夏促今日凌晨正式开启

今天凌晨1点，Steam夏季促销正式开启，据悉，本次夏促将持续两周，于7月9日上午10点正式结束。

这次夏促也与以往一样引入了点数商城的玩法，玩家消费就可以获取点数，用点数就可以兑换各类表情、动态贴纸、徽章、背景等自定义装饰物品,不过整个系统大改，成为Steam商城常驻的新玩法。

点数商城中的奖励，此次没有出现优惠券，而是直接采用满减的方式，每满100就可以抵扣17元结算。而自定义物品的种类更加丰富，不再仅仅与活动主题有关，许多在Steam销售的游戏也拥有了独家的定制物品，等着玩家来兑换。



游戏本身的表情、背景都可兑换 其中不乏曾经被炒至千元的精品

这些自定义物品有一大部分来自于游戏自身早已存在的个人资料背景、表情等。因此，此前一直被囤积的稀有背景、表情的价格目前都已经在Steam市场中崩盘。至于是兑换还是购买，建议结合自己的需求选择。

不过还有一部分物品属于点数商店限定，这其中包含了诸如《CSGO》、《Dota2》、《Half-Life：Alyx》、《DOOM》等游戏的动态贴纸。还有巨龙传说、秋叶原之选等结合《CSGO》枪皮推出的头像框等，还有一大批社区首发的自定义物品，相当值得兑换。

每日活动也没有缺席，现在每天都可获得一张动态贴纸，探索兴趣队列还可以获得一张集成式卡牌用于合成徽章。

此外，这次的点数还有一个新功能，那就是打赏评测。类似直播送礼物的形式，如果你看到一篇满意的评测，就可以使用点数购买礼物赠送，表彰他们的努力。而评测者和打赏者均会收到独特的徽章作为奖赏。

而至于游戏的折扣力度自然不用多说，近期结束EPIC独占期而登录Steam的几款大作均平史低或创造了史低记录。不过EA最近上线Steam的一批老游戏均维持初期的折扣力度不变，像是《泰坦陨落2》的价格依然维持在62元的低价位，想要补票或者开新坑的玩家不要错过。

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