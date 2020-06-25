日本首富突然宣布大消息：马云、阿里怎么看？

据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”

5月18日，软银集团宣布马云将卸任软银集团董事，今天，孙正义对马云对软银的贡献表示感谢，他表示，2019年，张勇继任马云担任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO，“这位年轻的杰出领导者将领导这家了不起的公司，他是个十分值得信任的领导者”。

阿里的股票目前依然是软银持有的价值最高的资产。孙正义称，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。公开资料显示，软银自2016年起从未出售过阿里巴巴股票。1月至今，道琼斯工业指数和日经225指数分别大幅下挫11%和5%，但软银持有的阿里、T-Mobile和SBKK逆势增长了9%。

孙正义在中国拥有极高的知名度，这跟一个人分不开，而他就是马云。业界广为流传的一个说法是，马云当初找孙正义投资只花了5分钟就获得了2000万美元的投资，不过孙正义否认了5分钟的说法，表示谈了大概10分钟，马云是唯一没向他要钱的人。

在2019年东京论坛上，阿里巴巴集团联合创始人马云与软银集团CEO孙正义进行了一次对话。主持人问到了2000年孙正义投资马云阿里巴巴的故事，求证双方谈了5分钟就决定投资了的说法。

孙正义表示，“我记得其实应该是十分钟”，他说马云是唯一没有向他要钱的人。

此前报道，当主持人问马云，孙正义作为投资者是不是某种程度扮演了导师角色，孙正义连忙抢答，摇头否认。孙正义称，自己不是马云的导师。他称赞马云关心人类，识人善用，反而从马云身上学到很多。

2000年，软银在以2000万美元投资阿里巴巴，2004年追加4000万美元投资，占股超过28%。今年6月份软银首次出售阿里2.8%股份，套现768亿元，目前持有阿里巴巴26%的股份，价值依然有1300亿美元。

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