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    基于微软小冰Dual AI战略 OPPO与微软宣布深化合作

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO与微软共同宣布，微软小冰与OPPO Breeno团队加速合作，不断打造和更新更符合OPPO生态的AI技能，提升微软小冰在Breeno语音中的产品体验。

    基于微软小冰Dual AI战略，OPPO与微软宣布深化合作

    据悉，微软小冰最新解锁的一系列技能中，大幅提升了日常话题交流的丰富性。Breeno语音与微软小冰两个AI联动配合，提供了更加丰富精彩的双AI互动体验。

    依托微软小冰Dual AI战略，智能助理Breeno语音全量开放 “召唤小冰”能力。通过Breeno语音“召唤小冰”，就能进入微软小冰模式，轻松完成切换。针对OPPO生态，微软小冰与Breeno（小布）曾共同演唱歌曲《夏天布加冰》，小冰还会在OPPO手机中抛出陷阱问题，用情话“套路人类”。

    Breeno语音除了提供基础的信息查询、系统操作等服务外，Breeno语音持续丰富自身技能，在美食、出行、购物等场景下，通过一句话完成复杂操作，让用户解放双手获得更为高效便捷的语音交互体验。

    微软小冰基于微软情感计算框架，着重于高情商交互及拟人的创造力技能。基于微软小冰Dual AI策略，微软小冰单一品牌已覆盖4.5亿台第三方智能设备。

    Dual AI战略是一种介于SDK/API开放赋能以及AI Store自有封闭两者之间的半开放生态思路，得益于框架的通用性和丰富性，微软小冰在产品形态上展现出很高的弹性。

    （7470827）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：基于微软小冰Dual AI战略 OPPO与微软宣布深化合作http://news.zol.com.cn/747/7470827.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7470827.html report 1016 中关村在线消息：OPPO与微软共同宣布，微软小冰与OPPO Breeno团队加速合作，不断打造和更新更符合OPPO生态的AI技能，提升微软小冰在Breeno语音中的产品体验。据悉，微软小冰最新解锁的一系列技能中，大幅提升了日常话题交流的丰富性。Breeno语音与微软小冰两个AI联动配合...
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