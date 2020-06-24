基于微软小冰Dual AI战略，OPPO与微软宣布深化合作

中关村在线消息：OPPO与微软共同宣布，微软小冰与OPPO Breeno团队加速合作，不断打造和更新更符合OPPO生态的AI技能，提升微软小冰在Breeno语音中的产品体验。





据悉，微软小冰最新解锁的一系列技能中，大幅提升了日常话题交流的丰富性。Breeno语音与微软小冰两个AI联动配合，提供了更加丰富精彩的双AI互动体验。

依托微软小冰Dual AI战略，智能助理Breeno语音全量开放 “召唤小冰”能力。通过Breeno语音“召唤小冰”，就能进入微软小冰模式，轻松完成切换。针对OPPO生态，微软小冰与Breeno（小布）曾共同演唱歌曲《夏天布加冰》，小冰还会在OPPO手机中抛出陷阱问题，用情话“套路人类”。

Breeno语音除了提供基础的信息查询、系统操作等服务外，Breeno语音持续丰富自身技能，在美食、出行、购物等场景下，通过一句话完成复杂操作，让用户解放双手获得更为高效便捷的语音交互体验。

微软小冰基于微软情感计算框架，着重于高情商交互及拟人的创造力技能。基于微软小冰Dual AI策略，微软小冰单一品牌已覆盖4.5亿台第三方智能设备。

Dual AI战略是一种介于SDK/API开放赋能以及AI Store自有封闭两者之间的半开放生态思路，得益于框架的通用性和丰富性，微软小冰在产品形态上展现出很高的弹性。

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