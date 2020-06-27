最近以为朋友微信找我，说想买一个耳机，结果一头雾水，没想到耳机有这么多“套路”。什么动圈、动铁、圈铁这些都是什么鬼？完全搞不清楚他们之间的区别和差异。相信对耳机不太了解的您，也会像我朋友一样存在这些疑惑吧。



动圈、动铁、圈铁，傻傻分不清楚

今天我们就来帮大家科普一下，解释一下动圈耳机、动铁耳机，以及圈铁耳机他们之间的结构差异和发声原理，从而帮助您更好地进行选择。除此之外，回答大家一个最为关心的话题：一般用手机直推随便听听用哪种耳机更好呢？



先来说说动圈

动圈式耳机就是咱们常见的普通耳机，它的驱动单元就是一个圆圈形状的扬声器，因此被叫做“动圈耳机”。绝大多数耳机耳塞都属于动圈式耳机，原理类似于普通扬声器，动圈主要是依靠振膜振动来发声，说白了就是缩小版本的小喇叭。



动圈单元

动圈耳机的工作原理是由处于永磁场中的音圈在信号电流的驱动下产生磁场，驱动与之相连的带磁性的振膜在磁场影响下振动发出声音。按照开放程度不同，动圈耳机按开放程度分为开放式、半开放式、封闭式耳机，这里便不再一一展开了。

再来看看动铁

正如下图的这个小“铁块”造型的便是动铁单元，它是由一个永磁体和一组线圈构成的。其实仅仅从造型上来看，动圈和动铁的叫法其实都是十分形象的。一个是圆圈形状，一个是小铁块，这样形容大家是否更好理解呢？



动铁单元

那么在工作原理的部分，动铁是通过一个永磁体和一组线圈，在信号电流的驱动下，驱动连接棒传导到一个微型具有磁性的振膜的中心点，从而产生振动并发声。相比之下动铁耳机因声音素质高、体积小而被广泛应用。



那么圈铁是啥

在回答“什么是圈铁”这个问题之间，其实现在我们可以简单总结一下动圈和动铁的区别了：他们最大的差异就是因为物理结构不同，因此最基本的发声原理不同。动bai圈主要是依靠振膜振du动来发声，而动铁是依靠金属单元振动来发声。



圈铁结合的耳机结构

动圈和动铁的发声物质和原理不同，因此音色风格迥异。简单的说，动圈耳机的声场表现出色，声音更有情感和氛围，而动铁则以高解析度和还原度著称，那么将两者的优势进行互补，把两种发声单元都融入到耳机当中，这便是是圈铁耳机了。

一般选哪种呢

这个问题真的很难一概而论，一般来讲传统的动圈耳机成本低廉，动铁的成本略高，圈铁更甚。很多原厂的耳机就是采用的动圈单元，其实对于一般的随便听听的需求来讲，动圈耳机就可以满足很多用户的需求了，性价比也比较突出。



大名鼎鼎的AirPods Pro也只是动圈单元

以最近大热的苹果AirPods Pro华为FreeBuds 3这类无线降噪耳机而言，他们都是采用了比较传统的动圈单元，只是14mm动圈单元尺寸略大，因此音质也有不错的表现。这类耳机更强调的是综合表现，比如人机交互、降噪、智能、续航等，因此并不能像专业音乐耳机那样采用音质更出色的圈铁，甚至多圈多铁的结构，真心没有那么多的空间。

而如果您对音质有一些更高的追求的话，那么目前市面上很多高性价比的圈铁结构的耳机可以选择。甚至为了增强听感，多圈多铁的方案也比较常见，当然价格也更高了，大家可以量力而行。耳机这个产品主观色彩是很浓厚的，除了动圈、动铁、圈铁的驱动形式不同之外，线材和调教等任何一个环节都能影响最终的音质音色表现，因此不可一概而论。

想要买到适合自己的耳机，唯有多听，多问，多交流。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：耳机中的动圈、动铁、圈铁都是什么鬼，买哪种就够了？http://news.zol.com.cn/747/7470818.html